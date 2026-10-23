Türkiye'yi Hacklediğini İddia Etti: "Tüm Bir Şehrin Suyunu Kesebilirim"

Tarama sonunda 161 ekran görüntüsü elde ettiğini söyleyen araştırmacı, bunların rastgele kişisel bilgisayarlar ya da basit web sunucuları değil, neredeyse tamamen internete açık kritik altyapılar olduğunu iddia etti. Su altyapısı bölümünde 'Şaka yapmıyorum, bir şehrin su pompasını kapatabilirim' diyen araştırmacı, birçok su pompası gördüğünü ve aralarında başkent Ankara'da ASKİ tarafından yönetilenlerin de bulunduğunu yazdı.

Paylaşılan diğer kategoriler arasında bir cezaevi ya da askeri tesise ait olduğu belirtilen tanker sistemleri, bir kümes ve çok sayıda sera yer aldı. Araştırmacıya göre bazı sera panellerinde 'pestisit püskürt' düğmesi bile bulunuyor ve bu sistemlere müdahale edilirse ülke genelinde gıda fiyatları artırılabilir.