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Türkiye'yi Hacklediğini İddia Etti: "Tüm Bir Şehrin Suyunu Kesebilirim"

Türkiye'yi Hacklediğini İddia Etti: "Tüm Bir Şehrin Suyunu Kesebilirim"

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
23.10.2026 - 11:30
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Kendisini ITSMELSEC olarak tanıtan bir siber güvenlik araştırmacısı, 'Bir Ülkeyi VNC Üzerinden Nasıl Hackledim' başlıklı yazısında Türkiye'deki kritik altyapıya ulaştığını iddia etti. Araştırmacı, 'Bir şehrin su pompasını kapatabilirim' diyerek aralarında Ankara'da ASKİ tarafından yönetilenlerin de bulunduğu su pompalarını gördüğünü öne sürdü. İddialar sosyal medyada hızla yayıldı.

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Araştırmacı, Türkiye'yi baştan sona tarayarak ülkeyi hackleyebildiğini iddia etti.

Araştırmacı, Türkiye'yi baştan sona tarayarak bir ülkeyi hackleyebildiğini iddia etti.

Araştırmacı, 16 Eylül 2026'da Substack'te yayımladığı yazıda, uzaktan masaüstü erişimi sağlayan VNC protokolünün yanlış yapılandırılmış sunucularını aradığını belirtti. Yazıya göre Türkiye'deki yaklaşık 17 milyon IP adresi, anonimlik için Tor ağı üzerinden saniyede yaklaşık 300 adres hızıyla taranarak yaklaşık 18 saatte tamamlandı. Araştırmacı, bu yöntemle seralardan kümeslere, kömür madenlerinden su altyapılarına kadar pek çok sisteme erişilebildiğini öne sürdü.

Araştırmacı, ekran görüntülerinde su pompalarından seralara kritik sistemler gördüğünü ve bir şehrin suyunu kapatabileceğini öne sürdü.

Araştırmacı, ekran görüntülerinde su pompalarından seralara kritik sistemler gördüğünü ve bir şehrin suyunu kapatabileceğini öne sürdü.

Tarama sonunda 161 ekran görüntüsü elde ettiğini söyleyen araştırmacı, bunların rastgele kişisel bilgisayarlar ya da basit web sunucuları değil, neredeyse tamamen internete açık kritik altyapılar olduğunu iddia etti. Su altyapısı bölümünde 'Şaka yapmıyorum, bir şehrin su pompasını kapatabilirim' diyen araştırmacı, birçok su pompası gördüğünü ve aralarında başkent Ankara'da ASKİ tarafından yönetilenlerin de bulunduğunu yazdı.

Paylaşılan diğer kategoriler arasında bir cezaevi ya da askeri tesise ait olduğu belirtilen tanker sistemleri, bir kümes ve çok sayıda sera yer aldı. Araştırmacıya göre bazı sera panellerinde 'pestisit püskürt' düğmesi bile bulunuyor ve bu sistemlere müdahale edilirse ülke genelinde gıda fiyatları artırılabilir.

Araştırmacı Türkiye'ye altyapı güvenliğinden 100 üzerinden 0 verdi, ancak iddialar bağımsız bir kaynak tarafından doğrulanmadı.

Araştırmacı Türkiye'ye altyapı güvenliğinden 100 üzerinden 0 verdi, ancak iddialar bağımsız bir kaynak tarafından doğrulanmadı.

Yazısını Türkiye'ye altyapı güvenliğine 100 üzerinden 0 puan vererek bitiren araştırmacı, hükümetteki yetkililerin yazıyı görüp harekete geçmesini umduğunu belirtti. Araştırmacı ayrıca kendisine ödeme yapılması halinde bunu bizzat çözebileceğini de ekledi.

Araştırmacının paylaşımı endişelere neden olsa da iddialar henüz doğrulanmadı.

Araştırmacının paylaşımı endişelere neden olsa da iddialar henüz doğrulanmadı.

Paylaşım X'te 'Tüm ülkeyi hackledi' şeklinde aktarılsa da araştırmacı sistemlere gerçekten müdahale edip etmediğini de açıklamıyor. İddialar bağımsız bir kaynak tarafından doğrulanmadı ve ASKİ ya da ilgili kurumlardan bir açıklama yapılmadı.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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