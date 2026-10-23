Türkiye'yi Hacklediğini İddia Etti: "Tüm Bir Şehrin Suyunu Kesebilirim"
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Kendisini ITSMELSEC olarak tanıtan bir siber güvenlik araştırmacısı, 'Bir Ülkeyi VNC Üzerinden Nasıl Hackledim' başlıklı yazısında Türkiye'deki kritik altyapıya ulaştığını iddia etti. Araştırmacı, 'Bir şehrin su pompasını kapatabilirim' diyerek aralarında Ankara'da ASKİ tarafından yönetilenlerin de bulunduğu su pompalarını gördüğünü öne sürdü. İddialar sosyal medyada hızla yayıldı.
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Araştırmacı, Türkiye'yi baştan sona tarayarak ülkeyi hackleyebildiğini iddia etti.
Araştırmacı, ekran görüntülerinde su pompalarından seralara kritik sistemler gördüğünü ve bir şehrin suyunu kapatabileceğini öne sürdü.
Araştırmacı Türkiye'ye altyapı güvenliğinden 100 üzerinden 0 verdi, ancak iddialar bağımsız bir kaynak tarafından doğrulanmadı.
Araştırmacının paylaşımı endişelere neden olsa da iddialar henüz doğrulanmadı.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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