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Küçük Çocuğun Önünde Twerk Yapan Kadının Görüntüleri Tartışma Yarattı

Küçük Çocuğun Önünde Twerk Yapan Kadının Görüntüleri Tartışma Yarattı

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
25.06.2024 - 16:37

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Nerede kaydedildiği bilinmeyen bir videoda küçük çocukların önünde Twerk yapan bir kadının görüntüsü yer aldı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülere çocukların istismar edildiği yönünde yorumlar geldi. 

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Sosyal medya platformu Twitter (X)'te paylaşılan görüntüler tartışma yarattı. Çocukların önünde Twerk yapan dansçıları izleyenler, durumun çocuk istismarı olduğunu söyledi.

Sosyal medya platformu Twitter (X)'te paylaşılan görüntüler tartışma yarattı. Çocukların önünde Twerk yapan dansçıları izleyenler, durumun çocuk istismarı olduğunu söyledi.

Bazı sosyal medya kullanıcıları ise durumu 'eğlence' olarak niteledi. İşte tartışma yaratan o görüntüler; 📹

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pikefishmaster

6 yaşındaki çocuğa nikah kıymamış, dans ediyor.

Muhammed Göktaş

Çocuk ne olduğunu bile anlamamıştır