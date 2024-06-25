Konya'da Drift Etkinliğinde Tehlikeli Anlar! Kaputuna Oturduğu Aracın Çarpmasıyla Savruldu

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Ola, geçtiğimiz akşam saatlerinde Konya merkezde meydana geldi. Kalabalığın ortasında drift yapan aracın kaputuna oturan 2 kişiden biri, drift atmaya devam eden aracın çarpmasıyla yere düştü.
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Aracın çarptığı kişinin sağlık durumuyla ilgili henüz bir bilgi bulunmazken, drift atan araç sahibine 32 bin 233 lira idari para cezası uygulandığı, ehliyetine ise 60 gün el konulduğu öğrenildi.
İşte o görüntüler; 📹
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