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Konya'da Drift Etkinliğinde Tehlikeli Anlar! Kaputuna Oturduğu Aracın Çarpmasıyla Savruldu

Konya'da Drift Etkinliğinde Tehlikeli Anlar! Kaputuna Oturduğu Aracın Çarpmasıyla Savruldu

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
25.06.2024 - 14:31

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Konya'da yasadışı olarak düzenlenen bir etkinlikte drift atan aracın kaputuna oturan bir kişi, inmek isterken arabanın arka tarafı çarptı. Kaza anı cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. 

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Ola, geçtiğimiz akşam saatlerinde Konya merkezde meydana geldi. Kalabalığın ortasında drift yapan aracın kaputuna oturan 2 kişiden biri, drift atmaya devam eden aracın çarpmasıyla yere düştü.

Ola, geçtiğimiz akşam saatlerinde Konya merkezde meydana geldi. Kalabalığın ortasında drift yapan aracın kaputuna oturan 2 kişiden biri, drift atmaya devam eden aracın çarpmasıyla yere düştü.

Aracın çarptığı kişinin sağlık durumuyla ilgili henüz bir bilgi bulunmazken, drift atan araç sahibine 32 bin 233 lira idari para cezası uygulandığı, ehliyetine ise 60 gün el konulduğu öğrenildi.

Aracın çarptığı kişinin sağlık durumuyla ilgili henüz bir bilgi bulunmazken, drift atan araç sahibine 32 bin 233 lira idari para cezası uygulandığı, ehliyetine ise 60 gün el konulduğu öğrenildi.

İşte o görüntüler; 📹

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