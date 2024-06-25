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TRT'den Kazım Koyuncu Paylaşımı: 'Hırçın Karadeniz'in Şair Ceketli Çocuğu'

TRT'den Kazım Koyuncu Paylaşımı: 'Hırçın Karadeniz'in Şair Ceketli Çocuğu'

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
25.06.2024 - 15:22

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TRT Arşiv, 19 yıl önce bugün akciğer kanseri nedeniyle hayatını kaybeden sanatçı Kazım Koyuncu için arşivinden bir bölüm yayınladı. Paylaşılan görüntüde Koyuncu'nun 'Denizde karartı var' parçasını seslendirdiği görüldü. 

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2004 yılında yakalandığı testis kanserinin 2005 yılında akciğerine sıçraması sonucu hayatını kaybeden Karadeniz müziğinin efsane ismi Kazım Koyuncu ölümünün 19. yılında anılıyor.

2004 yılında yakalandığı testis kanserinin 2005 yılında akciğerine sıçraması sonucu hayatını kaybeden Karadeniz müziğinin efsane ismi Kazım Koyuncu ölümünün 19. yılında anılıyor.

Koyuncu için paylaşım yapan kurumlar arasında TRT de yer aldı. Koyuncu'nun TRT ekranlarında seslendirdiği 'Denizde karartı var' parçasını paylaşan TRT Arşiv 'Hırçın Karadeniz'in şair ceketli çocuğu Kazım Koyuncu'yu vefat yıl dönümünde unutulmaz eseriyle yeniden hatırlıyoruz' notunu düştü.

Koyuncu için paylaşım yapan kurumlar arasında TRT de yer aldı. Koyuncu'nun TRT ekranlarında seslendirdiği 'Denizde karartı var' parçasını paylaşan TRT Arşiv 'Hırçın Karadeniz'in şair ceketli çocuğu Kazım Koyuncu'yu vefat yıl dönümünde unutulmaz eseriyle yeniden hatırlıyoruz' notunu düştü.

İşte TRT Arşiv'in paylaştığı, Kazım Koyuncu'nun eşsiz sesinden 'Denizde karartı var' parçası; 📹

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