İngiltere'de Görev Yapan Türk Hakem Hakan Işık Bir Maç Gününü Paylaştı

İngiltere'de hakemlik yolculuğu, ülkedeki her ilin kendi futbol federasyonu olan county FA'lerin düzenlediği Hakemlik Kursu ile başlıyor. Kursa katılmak için en az 14 yaşında olmak ve İngiltere'de yaşamak gerekiyor. Adaylar önce The FA'nın çevrim içi eğitim portalında Futbol Kuralları ve Çocukları Koruma modüllerini tamamlıyor. Ardından yaklaşık 11 saat süren yüz yüze kursa katılıyor. Kurs ücreti bölgeye göre değişiyor ve 2025/26 sezonu için genellikle 140 ile 150 sterlin arasında kalıyor.

Kursu bitiren aday, hakem olarak anılabilmek için beş maçta düdük çalmak zorunda. Yetişkinler bu yolculuğa 7. seviyeden başlıyor, 14 ve 15 yaşındakiler ise Genç Hakem olarak görev yapıyor. Sonrası ise basamak basamak ilerleyen bir sistem. 7. seviyeden 6, 5 ve 4. seviyelere yükselmek için ek eğitimler, kurallar sınavı ve maçlar sırasında yapılan gözlemler gerekiyor. Yani ülkenin en alt liglerinden birinde oynanan bir maç bile, bu basamakları tırmanan bir hakemin yolculuğunun parçası oluyor.