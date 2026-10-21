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İngiltere'de Görev Yapan Türk Hakem Hakan Işık Bir Maç Gününü Paylaştı

İngiltere'de Görev Yapan Türk Hakem Hakan Işık Bir Maç Gününü Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
21.10.2026 - 12:30 Son Güncelleme: 21.10.2026 - 12:37

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Futbolun anavatanı İngiltere'de hafta sonları alt liglerde de sayısız maç oynanıyor. Haliyle ülkede çok sayıda hakem de var. 

İngiltere'de görev yapan Türk hakem Hakan Işık, 'hakantheref' isimli hesabından bir maç gününü paylaştı. Işık, sahadan soyunma odasına, stadın girişinden maç anlarına kadar her detayı kameraya aldı. Oldukça eski görünen soyunma odası için 'Soyunma odası gördüklerimin en kötüsü olabilir' yorumunda bulundu. Maça gelen biletli taraftar sayısının ise 1500 olduğunu belirtti. Gün, maçın ardından kulüp binasında yenen yemekle sona erdi.

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Peki İngiltere'de hakem olmak için ne gerekiyor?

Peki İngiltere'de hakem olmak için ne gerekiyor?

İngiltere'de hakemlik yolculuğu, ülkedeki her ilin kendi futbol federasyonu olan county FA'lerin düzenlediği Hakemlik Kursu ile başlıyor. Kursa katılmak için en az 14 yaşında olmak ve İngiltere'de yaşamak gerekiyor. Adaylar önce The FA'nın çevrim içi eğitim portalında Futbol Kuralları ve Çocukları Koruma modüllerini tamamlıyor. Ardından yaklaşık 11 saat süren yüz yüze kursa katılıyor. Kurs ücreti bölgeye göre değişiyor ve 2025/26 sezonu için genellikle 140 ile 150 sterlin arasında kalıyor.

Kursu bitiren aday, hakem olarak anılabilmek için beş maçta düdük çalmak zorunda. Yetişkinler bu yolculuğa 7. seviyeden başlıyor, 14 ve 15 yaşındakiler ise Genç Hakem olarak görev yapıyor. Sonrası ise basamak basamak ilerleyen bir sistem. 7. seviyeden 6, 5 ve 4. seviyelere yükselmek için ek eğitimler, kurallar sınavı ve maçlar sırasında yapılan gözlemler gerekiyor. Yani ülkenin en alt liglerinden birinde oynanan bir maç bile, bu basamakları tırmanan bir hakemin yolculuğunun parçası oluyor.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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