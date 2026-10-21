İngiltere'de Görev Yapan Türk Hakem Hakan Işık Bir Maç Gününü Paylaştı

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Futbolun anavatanı İngiltere'de hafta sonları alt liglerde de sayısız maç oynanıyor. Haliyle ülkede çok sayıda hakem de var.
İngiltere'de görev yapan Türk hakem Hakan Işık, 'hakantheref' isimli hesabından bir maç gününü paylaştı. Işık, sahadan soyunma odasına, stadın girişinden maç anlarına kadar her detayı kameraya aldı. Oldukça eski görünen soyunma odası için 'Soyunma odası gördüklerimin en kötüsü olabilir' yorumunda bulundu. Maça gelen biletli taraftar sayısının ise 1500 olduğunu belirtti. Gün, maçın ardından kulüp binasında yenen yemekle sona erdi.
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Peki İngiltere'de hakem olmak için ne gerekiyor?
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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