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Bir İçerik Üreticisi Çin'de Mahremiyet Kurallarının Tam Olarak Uğramadığı Umumi Tuvaleti Paylaştı

Bir İçerik Üreticisi Çin'de Mahremiyet Kurallarının Tam Olarak Uğramadığı Umumi Tuvaleti Paylaştı

Vera Ekin
Vera Ekin - Video Editörü
21.10.2026 - 09:41

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Umumi tuvaletler, yolculukta, alışverişte ya da uzun süre dışarıda geçirilen bir günün ortasında hepimizin zaman zaman başvurduğu en temel ihtiyaçlardan biri. Haliyle bu mekanların temiz, güvenli ve mahremiyete saygılı olması, ister kendi ülkemizde ister başka bir ülkede olalım, günümüzü rahat geçirmemiz açısından büyük önem taşıyor. Çin'deki umumi tuvaletler de ülkeyi ziyaret edenlerin paylaşımlarıyla sık sık gündem oluyor.

'nazli.gurlek' isimli kullanıcı, Çin'de karşılaştığı bir umumi tuvaletin görüntülerini paylaştı. Kapıları yarım kalan bölmeler ve eski tip klozetler izleyenleri ekran başında bile rahatsız etti. Videoyu paylaşan kişi, bu tür tuvaletlere ara sıra denk geldiğini ancak Çin'deki tüm tuvaletlerin böyle olmadığını belirtti.

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Vera Ekin
Vera Ekin
Video Editörü
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