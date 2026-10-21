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Bir Kahve Tadımcısının Onlarca Fincanı Tek Tek Tadarak Not Aldığı Anları İzlerken Hipnotize Olacaksınız!

Bir Kahve Tadımcısının Onlarca Fincanı Tek Tek Tadarak Not Aldığı Anları İzlerken Hipnotize Olacaksınız!

Vera Ekin
Vera Ekin - Video Editörü
21.10.2026 - 11:51

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Profesyonel dünyada 'cupping' adı verilen kahve tadımı, bir kahvenin aromasını, asiditesini, gövdesini ve tat dengesini değerlendirmek için kullanılan standart yöntem. Öğütülen kahve fincana konuyor, üzerine sıcak su dökülüyor ve birkaç dakika bekletildikten sonra yüzeyde oluşan kabuk kaşıkla kırılıyor. Ardından kaşıkla alınan kahve sesli bir şekilde çekilerek içiliyor ki aroma damağın her yerine yayılsın. Tadımcılar çoğunlukla kahveyi yutmayıp tükürüyor, böylece onlarca fincanı peş peşe tadıp ayırt edebiliyor.

'diney_martims' isimli kahve tadımcısı masaya dizilen onlarca fincanı tek tek tadıp her birinin ardından not aldığı anları paylaştı. Tadım masasının başındaki sakin ve dikkatli hali izleyenleri hipnotize etti.

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Vera Ekin
Vera Ekin
Video Editörü
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