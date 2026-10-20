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Birlikte Kilo Verme ve Vücut Şekillendirme Sürecine Giren Çift Yaşadığı Fiziksel Değişimi Paylaştı

Birlikte Kilo Verme ve Vücut Şekillendirme Sürecine Giren Çift Yaşadığı Fiziksel Değişimi Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
20.10.2026 - 22:38

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Düzenli spor ve dengeli beslenme, hayatımızı değiştirebilecek en somut alışkanlıkların başında geliyor. Bu tür dönüşümler çoğu zaman tek bir ayın değil, aylar süren bir sabrın sonucu. Fakat insan her zaman gerekli motivasyonu bulamıyor. Bu yola birlikte çıkacak birini bulduğumuzda ise süreç daha kolay ve daha düzenli ilerleyebiliyor. 

Bir çift birlikte kilo verme ve vücut şekillendirme sürecine girdi. İkili yaşadığı değişimi öncesi ve sonrası görüntüleriyle karşılaştırdı. Çiftin değişimi izleyenlerden tam not aldı.

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Kilo verme yolculuğuna birlikte çıkmak süreci zorlaştırır mı, kolaylaştırır mı?

Kilo verme yolculuğuna birlikte çıkmak süreci zorlaştırır mı, kolaylaştırır mı?

Kilo verme sürecini tek başına yürütmek çoğumuz için en çok motivasyonun düştüğü anlarda zorlaşıyor. Bu noktada partnerle ya da yakın bir arkadaşla yola çıkmak, araştırmalara göre genellikle süreci kolaylaştıran bir etken. 1999'da yayımlanan bir çalışmada arkadaşlarıyla birlikte programa katılanların yüzde 66'sı kaybettikleri kiloyu on ay sonra da korurken, programa tek başına katılanlarda bu oran yüzde 24'te kaldı. Haliyle birlikte hareket etmek, antrenmanı atlamayı ya da akşam yemeğinde plandan sapmayı da zorlaştırıyor.

Üstelik ortak bir hedef, evdeki düzeni de değiştiriyor. Birlikte market alışverişi yapmak, aynı yemekleri hazırlamak ve antrenman saatlerini ortak planlamak, tek başına sürdürülmesi zor olan alışkanlıkları günlük hayatın doğal bir parçasına dönüştürüyor. Karşılıklı destek ve küçük başarıların birlikte kutlanması da sürece bağlılığı artırıyor.

Ancak her şey bu kadar pürüzsüz ilerlemeyebiliyor. Kadınlar ve erkekler arasında kas kütlesi ve metabolizma hızı farklı olduğu için sonuçlar aynı tempoda gelmeyebiliyor ve bu da kıyaslama yaparak moralin bozulmasına yol açabiliyor. Bir tarafın motivasyonu düştüğünde diğerini de aşağı çekmesi, hedeflerin ya da beslenme tercihlerinin uyuşmaması da süreci zorlaştırabiliyor. Bu yüzden uzmanlar, birlikte yola çıkanların her bireyin kendi ilerleme hızına saygı duymasını ve kıyaslamaktan kaçınmasını öneriyor. Kısacası partnerle çıkılan yolculuk, doğru kurulduğunda en güçlü destek sistemlerinden biri.

Video bilgilendirme amaçlıdır. Doğru tanı ve tetkikler için bir uzmana başvurmanız önemli!

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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