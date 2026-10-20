Birlikte Kilo Verme ve Vücut Şekillendirme Sürecine Giren Çift Yaşadığı Fiziksel Değişimi Paylaştı

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Düzenli spor ve dengeli beslenme, hayatımızı değiştirebilecek en somut alışkanlıkların başında geliyor. Bu tür dönüşümler çoğu zaman tek bir ayın değil, aylar süren bir sabrın sonucu. Fakat insan her zaman gerekli motivasyonu bulamıyor. Bu yola birlikte çıkacak birini bulduğumuzda ise süreç daha kolay ve daha düzenli ilerleyebiliyor.
Bir çift birlikte kilo verme ve vücut şekillendirme sürecine girdi. İkili yaşadığı değişimi öncesi ve sonrası görüntüleriyle karşılaştırdı. Çiftin değişimi izleyenlerden tam not aldı.
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Kilo verme yolculuğuna birlikte çıkmak süreci zorlaştırır mı, kolaylaştırır mı?
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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