Birlikte Kilo Verme ve Vücut Şekillendirme Sürecine Giren Çift Yaşadığı Fiziksel Değişimi Paylaştı

Kilo verme sürecini tek başına yürütmek çoğumuz için en çok motivasyonun düştüğü anlarda zorlaşıyor. Bu noktada partnerle ya da yakın bir arkadaşla yola çıkmak, araştırmalara göre genellikle süreci kolaylaştıran bir etken. 1999'da yayımlanan bir çalışmada arkadaşlarıyla birlikte programa katılanların yüzde 66'sı kaybettikleri kiloyu on ay sonra da korurken, programa tek başına katılanlarda bu oran yüzde 24'te kaldı. Haliyle birlikte hareket etmek, antrenmanı atlamayı ya da akşam yemeğinde plandan sapmayı da zorlaştırıyor.

Üstelik ortak bir hedef, evdeki düzeni de değiştiriyor. Birlikte market alışverişi yapmak, aynı yemekleri hazırlamak ve antrenman saatlerini ortak planlamak, tek başına sürdürülmesi zor olan alışkanlıkları günlük hayatın doğal bir parçasına dönüştürüyor. Karşılıklı destek ve küçük başarıların birlikte kutlanması da sürece bağlılığı artırıyor.

Ancak her şey bu kadar pürüzsüz ilerlemeyebiliyor. Kadınlar ve erkekler arasında kas kütlesi ve metabolizma hızı farklı olduğu için sonuçlar aynı tempoda gelmeyebiliyor ve bu da kıyaslama yaparak moralin bozulmasına yol açabiliyor. Bir tarafın motivasyonu düştüğünde diğerini de aşağı çekmesi, hedeflerin ya da beslenme tercihlerinin uyuşmaması da süreci zorlaştırabiliyor. Bu yüzden uzmanlar, birlikte yola çıkanların her bireyin kendi ilerleme hızına saygı duymasını ve kıyaslamaktan kaçınmasını öneriyor. Kısacası partnerle çıkılan yolculuk, doğru kurulduğunda en güçlü destek sistemlerinden biri.

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