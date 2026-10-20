Bir Kadının Hamilelikten Sonra Yaşadığı Değişim Beğeni Topladı

Hamile kadınlar yüzlerinde ve ciltlerinde yaşadıkları değişimleri sık sık paylaşıyor. Kimi cildinin pırıl pırıl olduğunu söylerken kimi mutsuzluğunu paylaşıyor. Çünkü hamilelikte artan hormonlar, cildi herkeste farklı etkileyebiliyor. Hatta bunun bebeğin cinsiyeti ile ilgili olduğunu söyleyenler de var.

Bazı kadınlarda artan kan akışı ve yağ salgısı nedeniyle cilt daha parlak ve canlı görünüyor. Bazılarında ise aynı hormonlar sivilce ve akneleri tetikleyebiliyor. Cildin kuruması, hassaslaşması ve kaşınması da sık görülen değişimler arasında yer alıyor. Yüzde hafif şişlik ya da dolgunluk fark eden kadınlar da az değil. Bu değişimlerin çoğu doğumdan sonra kendiliğinden azalıyor ya da tamamen geçiyor.

Video bilgilendirme amaçlıdır. Doğru tanı ve tetkikler için bir uzmana başvurmanız önemli!