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Bir Kadının Hamilelikten Sonra Yaşadığı Değişim Beğeni Topladı

Bir Kadının Hamilelikten Sonra Yaşadığı Değişim Beğeni Topladı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
20.10.2026 - 21:32 Son Güncelleme: 20.10.2026 - 21:57

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Hamilelik, kadın vücudunda hem fiziksel hem de duygusal pek çok değişimi beraberinde getiriyor. Daha önce hamilelikten sonra fiziksel olarak kendini mutlu hissetmeyen kadınların paylaşımlarını görmüştük. Bir anne adayı tam tersi bir değişim videosuyla viral oldu. 

'emiarr' isimli kullanıcı, pozitif çıkan hamilelik testini gösterdiği andan başlayarak, yaşadığı değişimi gösterdi. Videoda kadının aldığı kilolarla birlikte yüzüne gelen canlılık izleyenlerin beğenisini topladı. Ortaya çıkan değişim, sosyal medyada paylaşılan ve anne adaylarını korkutan videolardan sonra yayılan algıyı da yerle bir etti. 

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Peki hamilelikte yüzde ve ciltte ne gibi değişiklikler oluyor?

Peki hamilelikte yüzde ve ciltte ne gibi değişiklikler oluyor?

Hamile kadınlar yüzlerinde ve ciltlerinde yaşadıkları değişimleri sık sık paylaşıyor. Kimi cildinin pırıl pırıl olduğunu söylerken kimi mutsuzluğunu paylaşıyor. Çünkü hamilelikte artan hormonlar, cildi herkeste farklı etkileyebiliyor. Hatta bunun bebeğin cinsiyeti ile ilgili olduğunu söyleyenler de var.

Bazı kadınlarda artan kan akışı ve yağ salgısı nedeniyle cilt daha parlak ve canlı görünüyor. Bazılarında ise aynı hormonlar sivilce ve akneleri tetikleyebiliyor. Cildin kuruması, hassaslaşması ve kaşınması da sık görülen değişimler arasında yer alıyor. Yüzde hafif şişlik ya da dolgunluk fark eden kadınlar da az değil. Bu değişimlerin çoğu doğumdan sonra kendiliğinden azalıyor ya da tamamen geçiyor.

Video bilgilendirme amaçlıdır. Doğru tanı ve tetkikler için bir uzmana başvurmanız önemli!

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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