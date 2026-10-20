Bir Kadının Hamilelikten Sonra Yaşadığı Değişim Beğeni Topladı

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Hamilelik, kadın vücudunda hem fiziksel hem de duygusal pek çok değişimi beraberinde getiriyor. Daha önce hamilelikten sonra fiziksel olarak kendini mutlu hissetmeyen kadınların paylaşımlarını görmüştük. Bir anne adayı tam tersi bir değişim videosuyla viral oldu.
'emiarr' isimli kullanıcı, pozitif çıkan hamilelik testini gösterdiği andan başlayarak, yaşadığı değişimi gösterdi. Videoda kadının aldığı kilolarla birlikte yüzüne gelen canlılık izleyenlerin beğenisini topladı. Ortaya çıkan değişim, sosyal medyada paylaşılan ve anne adaylarını korkutan videolardan sonra yayılan algıyı da yerle bir etti.
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Peki hamilelikte yüzde ve ciltte ne gibi değişiklikler oluyor?
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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