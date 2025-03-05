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Ece Gürel'in Kaybındaki Sır Perdesinden Kral Kaybederse Gerçek Kenan Baran'a TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Ece Gürel'in Kaybındaki Sır Perdesinden Kral Kaybederse Gerçek Kenan Baran'a TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

survivor Müge Anlı
Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
06.03.2025 - 00:16

Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız! 

5 Mart Çarşamba günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!

Bakalım bugün neler yaşanmış?

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1. Mimar Ece Gürel'e ne oldu, merak edilen tüm detayları şöyle bir ele alalım...

1. Mimar Ece Gürel'e ne oldu, merak edilen tüm detayları şöyle bir ele alalım...

2 Mart Pazar günü evinden -eşinin söylemine göre- 'Biraz hava alacağım.' diyerek çıkan peyzaj mimarı Ece Gürel'den bir daha haber alınamadı. Annesiyle telefon görüşmesinde ve arkadaşlarıyla mesajlarında Belgrad Ormanı'na gittiğini söyleyen 35 yaşındaki genç kadının kaybı ile ilgili ailesi Müge Anlı'ya başvurdu. Arama çalışmalarının başladığı bölgede Gürel'in montu, çantası ve cep telefonu bulundu. Ancak ne bir saldırı izi ne de bir ipucuna rastlanamadı. 

Gürel ile ilgili şüphe uyandıran açıklamalar Müge Anlı'nın yayınında geldi. Genç kadının hobi olarak spiritüel konularla ilgilendiği, en son mesajında bir Kızılderili sözü yazdığı, işinden henüz yeni istifa ettiği ve eşiyle bazı problemleri olduğu açıklamaları oldukça kafa karıştırcıydı. Ayrıca eşyalarını bıraktığı yer ve yürüme mesafesi de şüphe uyandırdı.

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2. İşte, NOW TV isim değişikliği ile ilgili merak edilenler...

2. İşte, NOW TV isim değişikliği ile ilgili merak edilenler...

RTÜK, NOW TV kanalına isim değişikliği için 30 gün süre tanımıştı. Kanal o sürenin sonuna geldi. Bugün sona eren süre kısıtlaması sonrası ne kanaldan ne de RTÜK'ten herhangi bir açıklama gelmedi. Merak konusu olan NOW TV isim değişikliği gündemine Birsen Altuntaş açıklık getirdi. Kulis bilgilerine göre, kanalın konuyu mahkemeye taşıdığını söyledi.

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3. İzleyici evlendirilme sahnesinin ardından gelen sahne ile ne olduğunu şaşırdı. Sosyal medyadan diziyi takdir eden yorumlar da geldi. Bakalım, siz ne söyleyeceksiniz?

3. İzleyici evlendirilme sahnesinin ardından gelen sahne ile ne olduğunu şaşırdı. Sosyal medyadan diziyi takdir eden yorumlar da geldi. Bakalım, siz ne söyleyeceksiniz?

Star TV'de yayınlanan Kral Kaybederse, ilk bölümünden bu yana çok sevildi. Geçtiğimiz gün yeni bölümü ile ekrana gelen dizide çarpıcı bir gelişme yaşandı. Yine bir kadının aile baskısı ile zorla evlendirildiğini izledik. Ancak bu kez sonu hep bildiğimiz gibi olmadı. Herkes Fadi'nin zorla evlendirilen ablasının şiddet mağduru olmasından ya da istismar edilmesinden korkuyordu.

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4. Meğer usta oyuncu gerçek hayatta Şakir Paşa ailesinin geliniymiş. İşte, tüm detaylar...

4. Meğer usta oyuncu gerçek hayatta Şakir Paşa ailesinin geliniymiş. İşte, tüm detaylar...

NOW TV'nin adı gibi skandalları peşinde getiren dizisi Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar'a yeni bir isim katılıyor. dizisi, usta oyuncu Suna Selen’in kadroya katılmasıyla hikaye daha da bir heyecanlı hale geldi. Sosyal medyada Suna Selen ile ilgili bir iddia ortaya atılmıştı. Gerçek hayattaki Cevat Şakir'in Sina Kabaağaç'tan torunu Deniz Kabaağaç bu iddiayı doğruladı.

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5. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), ekranlarda yer alan dizi ve programlardaki şiddete yönelik görüntülere savaş açmıştı.

5. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), ekranlarda yer alan dizi ve programlardaki şiddete yönelik görüntülere savaş açmıştı.

RTÜK'ün bu kararından TV8 de nasibini aldı. Survivor'daki Almeda, İsmail ve Adilhan kavgası sebebiyle TV8'e 17 milyon 852 bin 40 TL para cezası verildi.

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6. Gelinim Mutfakta sunucusu olan Nursel Ergin, geçtiğimiz sezon ailesiyle vakit geçirmek istediğini dile getirerek programdan aniden ayrılmıştı. Mutfak Bahane programıyla ekranlara dönen ünlü sunucunun bu süreçte kanser tedavisi gördüğü ortaya çıkmıştı.

6. Gelinim Mutfakta sunucusu olan Nursel Ergin, geçtiğimiz sezon ailesiyle vakit geçirmek istediğini dile getirerek programdan aniden ayrılmıştı. Mutfak Bahane programıyla ekranlara dönen ünlü sunucunun bu süreçte kanser tedavisi gördüğü ortaya çıkmıştı.

YouTube yayınında saçlarının peruk olduğunu dile getiren Ergin, dün Instagram hesabından açtığı canlı yayında bu süreçte yaşadıklarını anlattı.

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7. Survivor'da hemen hemen her gün tartışmalara şahit oluyoruz. Dün Hikmet Tuğsuz hakkında ortaya çıkan tutuklama kararı gündem olmuştu. Biz bu gündemi konuşurken, Survivor'da yine pek çok tartışma yaşandı.

7. Survivor'da hemen hemen her gün tartışmalara şahit oluyoruz. Dün Hikmet Tuğsuz hakkında ortaya çıkan tutuklama kararı gündem olmuştu. Biz bu gündemi konuşurken, Survivor'da yine pek çok tartışma yaşandı.

Bunlardan biri de Hikmet ve Ayşe arasında gerçekleşti. Hikmet, kendisine söz söyleyen Ayşe'ye ısrarla 'köylü' dedi. O anlar hem Ayşe'yi öfkelendirdi, hem de izleyicinin tepkisine yol açtı.

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8. İstanbul Kağıthane'den Belgrad Ormanı'na gittiği belirlenen 35 yaşındaki peyzaj mimarı Ece Gürel'den 3 gündür haber alınamıyor. Arama kurtarma çalışmaları sürerken Gürel'in eşi ve ailesi de Müge Anlı'ya katılarak bulunmasını istediler.

8. İstanbul Kağıthane'den Belgrad Ormanı'na gittiği belirlenen 35 yaşındaki peyzaj mimarı Ece Gürel'den 3 gündür haber alınamıyor. Arama kurtarma çalışmaları sürerken Gürel'in eşi ve ailesi de Müge Anlı'ya katılarak bulunmasını istediler.

Dün canlı yayında Ece Gürel'in son mesajlarını okuyan Müge Anlı, bugün de o mesajın arkasındaki sırrı açıkladı.

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9. Star TV ekranlarında izleyiciyle buluşan Kral Kaybederse, kısa sürede büyük başarı yakalayarak salı günlerinin zirvesinde yer almayı başardı. Tüm kategorilerde birinci olan dizi, Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı eserinden uyarlanmıştı.

9. Star TV ekranlarında izleyiciyle buluşan Kral Kaybederse, kısa sürede büyük başarı yakalayarak salı günlerinin zirvesinde yer almayı başardı. Tüm kategorilerde birinci olan dizi, Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı eserinden uyarlanmıştı.

Gerçekte danışanlarını kitaplarına taşıdığı bilinen Gülseren Budayıcıoğlu'nun Kenan Baran karakteri için de bir danışanından esinlendiği konuşulmaya başlanmıştı. Hatta Pucca, o kişinin kim olduğunu bulduğunu açıklamıştı. Pucca'nın da tahmin ettiği gibi Orhan Gazi Vural, Kenan Baran'ın ta kendisi!

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10. MasterChef Türkiye ekranların en popüler yarışmalarından biri olmaya devam ediyor. Her sezonuyla izleyenleri etkisi altına alan yemek yarışması sıkça gündem oluyor. Bunlardan bir tanesi de hakkında çıkan "kurgu" iddiaları.

10. MasterChef Türkiye ekranların en popüler yarışmalarından biri olmaya devam ediyor. Her sezonuyla izleyenleri etkisi altına alan yemek yarışması sıkça gündem oluyor. Bunlardan bir tanesi de hakkında çıkan "kurgu" iddiaları.

MasterChef'in babacan jüri üyesi Mehmet Yalçınkaya geçtiğimiz günlerde Ferit Ömeroğlu'nun 'Olduğu Gibi' programına konuk oldu. Mehmet Şef 'MasterChef Kurgu mu?' sorusuna net bir dille cevap verdi.

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Şimdilerde 'Esaret' dizisinde rol alan Cenk Torun magazin gündemine bomba gibi düştü. Ünlü oyuncunun, Faslı başrol arkadaşı Mahassine Merabet ile yasak aşk yaşadığı iddiası patlak verdi. Nevin Torun ise bu iddiaların ardından 24 yıllık eşi Cenk Torun'a boşanma davası açtı.

Şimdilerde 'Esaret' dizisinde rol alan Cenk Torun magazin gündemine bomba gibi düştü. Ünlü oyuncunun, Faslı başrol arkadaşı Mahassine Merabet ile yasak aşk yaşadığı iddiası patlak verdi. Nevin Torun ise bu iddiaların ardından 24 yıllık eşi Cenk Torun'a boşanma davası açtı.

Snob Magazin'in haberine göre, olaya dair yeni bir gelişme yaşandı. Cenk Torun ve Mahassine Merabet'in yasak aşk yaşadığı haberlerine yönelik, dizinin oyuncularından Züleyha Hamza ve yönetmen asistanı Arya Çevik'ten itiraf gibi sözler geldi.

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11. Mutlu Kaya 2015 yılında NOW/FOX TV'de yayınlanan "Sesi Çok Güzel" adlı ses yarışmasıyla tanınmıştı. Eski sevgilisinin silahından çıkan kurşunla ağır yaralanmış ve hayatı altüst olmuştu.

11. Mutlu Kaya 2015 yılında NOW/FOX TV'de yayınlanan "Sesi Çok Güzel" adlı ses yarışmasıyla tanınmıştı. Eski sevgilisinin silahından çıkan kurşunla ağır yaralanmış ve hayatı altüst olmuştu.

Ağır tedaviler geçiren Mutlu Kaya'nın hastaneye kaldırıldığı haberi ise sevenlerini korkuttu.

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12. Belgrad Ormanı'na gittiği tespit edilen peyzaj mimarı Ece Gürel'den 3 gündür haber alınamıyor. Birçok ekip tarafından aranan ve dün montu, cüzdanı ve telefonu bulunan kayıp mimarın olayı Müge Anlı'da da işleniyor. Spiritüel olaylarla ilgilendiği belirtilen Gürel'in tarot falı da baktığı ortaya çıktı.

12. Belgrad Ormanı'na gittiği tespit edilen peyzaj mimarı Ece Gürel'den 3 gündür haber alınamıyor. Birçok ekip tarafından aranan ve dün montu, cüzdanı ve telefonu bulunan kayıp mimarın olayı Müge Anlı'da da işleniyor. Spiritüel olaylarla ilgilendiği belirtilen Gürel'in tarot falı da baktığı ortaya çıktı.

Müge Anlı’dan tanıdığımız Prof. Dr. Arif Verimli ise konuya dair dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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