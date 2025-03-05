Ece Gürel'in Kaybındaki Sır Perdesinden Kral Kaybederse Gerçek Kenan Baran'a TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Ece Gürel'in Kaybındaki Sır Perdesinden Kral Kaybederse Gerçek Kenan Baran'a TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!
5 Mart Çarşamba günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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1. Mimar Ece Gürel'e ne oldu, merak edilen tüm detayları şöyle bir ele alalım...
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2. İşte, NOW TV isim değişikliği ile ilgili merak edilenler...
3. İzleyici evlendirilme sahnesinin ardından gelen sahne ile ne olduğunu şaşırdı. Sosyal medyadan diziyi takdir eden yorumlar da geldi. Bakalım, siz ne söyleyeceksiniz?
4. Meğer usta oyuncu gerçek hayatta Şakir Paşa ailesinin geliniymiş. İşte, tüm detaylar...
5. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), ekranlarda yer alan dizi ve programlardaki şiddete yönelik görüntülere savaş açmıştı.
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6. Gelinim Mutfakta sunucusu olan Nursel Ergin, geçtiğimiz sezon ailesiyle vakit geçirmek istediğini dile getirerek programdan aniden ayrılmıştı. Mutfak Bahane programıyla ekranlara dönen ünlü sunucunun bu süreçte kanser tedavisi gördüğü ortaya çıkmıştı.
7. Survivor'da hemen hemen her gün tartışmalara şahit oluyoruz. Dün Hikmet Tuğsuz hakkında ortaya çıkan tutuklama kararı gündem olmuştu. Biz bu gündemi konuşurken, Survivor'da yine pek çok tartışma yaşandı.
8. İstanbul Kağıthane'den Belgrad Ormanı'na gittiği belirlenen 35 yaşındaki peyzaj mimarı Ece Gürel'den 3 gündür haber alınamıyor. Arama kurtarma çalışmaları sürerken Gürel'in eşi ve ailesi de Müge Anlı'ya katılarak bulunmasını istediler.
9. Star TV ekranlarında izleyiciyle buluşan Kral Kaybederse, kısa sürede büyük başarı yakalayarak salı günlerinin zirvesinde yer almayı başardı. Tüm kategorilerde birinci olan dizi, Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı eserinden uyarlanmıştı.
10. MasterChef Türkiye ekranların en popüler yarışmalarından biri olmaya devam ediyor. Her sezonuyla izleyenleri etkisi altına alan yemek yarışması sıkça gündem oluyor. Bunlardan bir tanesi de hakkında çıkan "kurgu" iddiaları.
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Şimdilerde 'Esaret' dizisinde rol alan Cenk Torun magazin gündemine bomba gibi düştü. Ünlü oyuncunun, Faslı başrol arkadaşı Mahassine Merabet ile yasak aşk yaşadığı iddiası patlak verdi. Nevin Torun ise bu iddiaların ardından 24 yıllık eşi Cenk Torun'a boşanma davası açtı.
11. Mutlu Kaya 2015 yılında NOW/FOX TV'de yayınlanan "Sesi Çok Güzel" adlı ses yarışmasıyla tanınmıştı. Eski sevgilisinin silahından çıkan kurşunla ağır yaralanmış ve hayatı altüst olmuştu.
12. Belgrad Ormanı'na gittiği tespit edilen peyzaj mimarı Ece Gürel'den 3 gündür haber alınamıyor. Birçok ekip tarafından aranan ve dün montu, cüzdanı ve telefonu bulunan kayıp mimarın olayı Müge Anlı'da da işleniyor. Spiritüel olaylarla ilgilendiği belirtilen Gürel'in tarot falı da baktığı ortaya çıktı.
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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