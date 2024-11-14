Düğünleri Aylarca Sürmüştü! Hindistan’ın En Zengini Ambani Çifti’nin Dubai’de Maraş Dondurmasıyla İmtihanı

Asya’nın en zengin ailesi Ambani ailesini aylar süren düğünleriyle tanıdık. Ambani ailesinin küçüğü Anant Ambani’ye yaklaşık 250 milyon dolara mal olan bir düğün yapılmıştı. Düğüne dünyanın en zengin isimleri katılım göstermişti. Bill Gates, Mark Zuckerberg, Kim Kardashian katılanlar arasındaydı. Rihanna ise düğünde sahne almıştı. Düğünleri aylarca konuşulan Ambani çifti, Dubai’de Türk dondurmacıda ortaya çıktı. Ambani çiftinin Maraş dondurmasıyla imtihanı Hindistan'da viral oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ambani ailesi Hindistan'ın ve Asya'nın en zengin ailesi. Öyle ki bu soyismi aylar süren ve dünyanın zenginlerinin katıldığı düğünle duymuştuk.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Mukesh ve Nita Ambani'nin oğlu Anant Ambani ve eşi Radhika Ambani’ye adeta dillere destan bir düğün yapılmıştı. Yaklaşık 250 milyon dolara mal olan düğün aylarca sürmüş, günlerce dünya basınında uzun uzun konuşuldu.
Ambani düğünü ünlüler geçidine sahne olmuştu. Mark Zuckerberg, Bill Gates, Kim Kardashian düğüne katılan birkaç isimden biriydi sadece. Rihanna ise düğünde kısa bir konser vermişti.
The Economic Times'da yer alan habere göre Anant Ambani ve eşi Radhika Ambani bu kez Dubai'de bir Türk dondurmacısında ortaya çıktı. Maraş dondurmasıyla eğlenen çiftin videosu sosyal medyada paylaşıldı. Video, Hindistan'da viral oldu.
Ambani çiftinin Maraş dondurmasıyla imtihanı👇🏻
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın