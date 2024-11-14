Düğünleri Aylarca Sürmüştü! Hindistan’ın En Zengini Ambani Çifti’nin Dubai’de Maraş Dondurmasıyla İmtihanı

Asya’nın en zengin ailesi Ambani ailesini aylar süren düğünleriyle tanıdık. Ambani ailesinin küçüğü Anant Ambani’ye yaklaşık 250 milyon dolara mal olan bir düğün yapılmıştı. Düğüne dünyanın en zengin isimleri katılım göstermişti. Bill Gates, Mark Zuckerberg, Kim Kardashian katılanlar arasındaydı. Rihanna ise düğünde sahne almıştı. Düğünleri aylarca konuşulan Ambani çifti, Dubai’de Türk dondurmacıda ortaya çıktı. Ambani çiftinin Maraş dondurmasıyla imtihanı Hindistan'da viral oldu.

Kaynak: The Economic Times