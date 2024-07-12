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Dünyanın En Zenginlerinden Anant Ambani'nin 4 Gün Sürecek 'Gerçek' Düğününden İlk Kareler!

Dünyanın En Zenginlerinden Anant Ambani'nin 4 Gün Sürecek 'Gerçek' Düğününden İlk Kareler!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
12.07.2024 - 23:49

Bütün dünya gözünü kutlamaları tam 4 ay önce başlayan Asya'nın en zengin kişisinin oğlunun düğününe çevirmiş durumda. Bugüne kadar tam 155 milyon dolar harcanmış olsa da aslında düğün yeni başlıyor!

Gelin, düğünden ilk karelere bir göz atalım.

Kaynak: BBC / TOI

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Asya'nın en zengini, dünyanın da en zenginleri arasında bulunan Mukesh Ambani'nin en küçük oğlu Anant Ambani evleniyor, hem de tam 4 aydır!

Asya'nın en zengini, dünyanın da en zenginleri arasında bulunan Mukesh Ambani'nin en küçük oğlu Anant Ambani evleniyor, hem de tam 4 aydır!

İaç devi Encore'un sahipleri olan Viren ve Shaila Merchant çiftinin kızı Radhika Merchant ile dünyaevine girmeye hazırlanan Anant Ambani, tam 4 aydır düğün yapıyor. 

4 aydır süren kutlamalara ise toplamda 155 milyon dolar harcandığı tahmin ediliyor.

Anant Ambani'nin diğer kardeşlerinin düğünleri de aynı şekilde düzenlenmiş, kutlamalarda Beyonce gibi ünlü isimler sahne almıştı.

Anant Ambani'nin diğer kardeşlerinin düğünleri de aynı şekilde düzenlenmiş, kutlamalarda Beyonce gibi ünlü isimler sahne almıştı.

Anant Ambani altta kalır mı, kalmaz!

Meşhur düğün kutlamalarında ilk olarak yıllardır sahneye çıkmayan Rihanna dillere desten bir performans sergiledi.

Meşhur düğün kutlamalarında ilk olarak yıllardır sahneye çıkmayan Rihanna dillere desten bir performans sergiledi.

Rihanna'nın bu performanstan tam 7 milyon dolar aldığı iddia edilmişti.

Geçtiğimiz günlerde ise ünlü isim Justin Bieber konser vermek için Hindistan'daydı.

Geçtiğimiz günlerde ise ünlü isim Justin Bieber konser vermek için Hindistan'daydı.

Tabii sadece Rihanna ve Justin değil, The Backstreet Boys, Katy Perry ve İtalyan tenor Andrea Bocelli düğüne özel konser verdi. Sizin anlayacağınız, büyük bir festival düzenlendi.

Geçtiğimiz aylarda başlayan kutlamalara Microsoft'un kurucusu Bill Gates de dahil olmak üzere ünlü isimler katılmıştı.

Geçtiğimiz aylarda başlayan kutlamalara Microsoft'un kurucusu Bill Gates de dahil olmak üzere ünlü isimler katılmıştı.
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Tam 4 aydır süren bu düğün kutlamalarında ise yavaş yavaş sona geliniyor! 'Gerçek' düğün bu hafta sonu gerçekleşecek. Yine birbirinden ünlü isimler, düğüne akın etmeye başladı bile.

Tam 4 aydır süren bu düğün kutlamalarında ise yavaş yavaş sona geliniyor! 'Gerçek' düğün bu hafta sonu gerçekleşecek. Yine birbirinden ünlü isimler, düğüne akın etmeye başladı bile.

Khloe Kardashian ve Kim Kardashian Hindistan'da büyük bir ilgiyle karşılandı.

Khloe Kardashian ve Kim Kardashian Hindistan'da büyük bir ilgiyle karşılandı.

Kim Kardashian, geleneksel Hindistan kıyafetini giydiği anları sosyal medya hesabından paylaştı!

Kim Kardashian, geleneksel Hindistan kıyafetini giydiği anları sosyal medya hesabından paylaştı!

Nick Jonas ve eşi Priyanka Chopra, düğün öncesinde kırmızı halıda poz verdi.

Nick Jonas ve eşi Priyanka Chopra, düğün öncesinde kırmızı halıda poz verdi.

Son zamanlarda Zendaya'nın stilisti olarak tanıdığımız Law Roach da geleneksel kıyafetlere kendi yorumunu katmayı ihmal etmedi.

Son zamanlarda Zendaya'nın stilisti olarak tanıdığımız Law Roach da geleneksel kıyafetlere kendi yorumunu katmayı ihmal etmedi.
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Meşhur oyuncu ve güreşçi John Cena da düğüne katılıp geleneksel kıyafet tercih edenler arasındaydı.

Meşhur oyuncu ve güreşçi John Cena da düğüne katılıp geleneksel kıyafet tercih edenler arasındaydı.

Eski İngiltere Başbakanı Tony Blair de Hindistan'da görüntülendi!

Eski İngiltere Başbakanı Tony Blair de Hindistan'da görüntülendi!

Bakalım daha kimleri kimleri göreceğiz?

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