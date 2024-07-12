Dünyanın En Zenginlerinden Anant Ambani'nin 4 Gün Sürecek 'Gerçek' Düğününden İlk Kareler!
Dünyanın En Zenginlerinden Anant Ambani'nin 4 Gün Sürecek 'Gerçek' Düğününden İlk Kareler!
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Asya'nın en zengini, dünyanın da en zenginleri arasında bulunan Mukesh Ambani'nin en küçük oğlu Anant Ambani evleniyor, hem de tam 4 aydır!
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Anant Ambani'nin diğer kardeşlerinin düğünleri de aynı şekilde düzenlenmiş, kutlamalarda Beyonce gibi ünlü isimler sahne almıştı.
Meşhur düğün kutlamalarında ilk olarak yıllardır sahneye çıkmayan Rihanna dillere desten bir performans sergiledi.
Geçtiğimiz günlerde ise ünlü isim Justin Bieber konser vermek için Hindistan'daydı.
Geçtiğimiz aylarda başlayan kutlamalara Microsoft'un kurucusu Bill Gates de dahil olmak üzere ünlü isimler katılmıştı.
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Tam 4 aydır süren bu düğün kutlamalarında ise yavaş yavaş sona geliniyor! 'Gerçek' düğün bu hafta sonu gerçekleşecek. Yine birbirinden ünlü isimler, düğüne akın etmeye başladı bile.
Khloe Kardashian ve Kim Kardashian Hindistan'da büyük bir ilgiyle karşılandı.
Kim Kardashian, geleneksel Hindistan kıyafetini giydiği anları sosyal medya hesabından paylaştı!
Nick Jonas ve eşi Priyanka Chopra, düğün öncesinde kırmızı halıda poz verdi.
Son zamanlarda Zendaya'nın stilisti olarak tanıdığımız Law Roach da geleneksel kıyafetlere kendi yorumunu katmayı ihmal etmedi.
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Meşhur oyuncu ve güreşçi John Cena da düğüne katılıp geleneksel kıyafet tercih edenler arasındaydı.
Eski İngiltere Başbakanı Tony Blair de Hindistan'da görüntülendi!
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