Dünyanın En Zenginlerinden Anant Ambani'nin 4 Gün Sürecek 'Gerçek' Düğününden İlk Kareler!

İaç devi Encore'un sahipleri olan Viren ve Shaila Merchant çiftinin kızı Radhika Merchant ile dünyaevine girmeye hazırlanan Anant Ambani, tam 4 aydır düğün yapıyor.

4 aydır süren kutlamalara ise toplamda 155 milyon dolar harcandığı tahmin ediliyor.