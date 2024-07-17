Bülent Ersoy'un Dünya Güzellerim'i Bırakmasından Rahmi Bey'in Sağlık Durumuna TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Bülent Ersoy'un Dünya Güzellerim'i Bırakmasından Rahmi Bey'in Sağlık Durumuna TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
17 Temmuz Çarşamba günü televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını derledik.
Bakalım bugün neler yaşanmış?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Arka Sokaklar'da 18 yılın ardından yönetmen Orhan Oğuz, "format değişikliği" nedeniyle işten çıkarıldığını açıklamıştı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizinin yeni yönetmeni belli oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Dünya Güzellerim'in Diva'sı Bülent Ersoy, yaptığı açıklamayla makyörünü kovduğunu açıkladı. "Bazı erkeklerle uygunsuz davranış biçimleri"ni gerekçe gösteren Diva'nın açıklaması şaşkınlık yarattı.
3. Dünya Güzellerim'le ekrana gelen Bülent Ersoy, makyörü Tolgahan Karataş'la ilgili şaşırtıcı iddialarda bulunmuş; önce onu kovup ardından kendisinin programdan ayrıldığını açıklamıştı. Makyör Tolgahan Karataş'tan iddialara yanıt gecikmedi!
4. MasterChef'e Fransa'dan katılan bir yarışmacının Somer Şef'in orada neden katılmadığını sorması üzerine verdiği "ayrımcılık" cevabı şaşkınlık yarattı.
5. Yeni sezonda NOW TV'nin iddialı yapımlarından biri olan kod adı Bir Aşk Masalı diyebileceğimiz dizide Ebru Şahin ve Murat Yıldırım'ın başrolü paylaşacağı açıklanmıştı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizide Ebru Şahin'e güçlü bir rakip geldi!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Show TV ekranlarında yayınlanan Dünya Güzellerim Tatilde ile yeniden gündemimize oturan isimlerden biri olan Afrodit Banu Alkan, hayattaki en büyük pişmanlığını açıkladı.
7. 17 Temmuz Dünya Emoji Günü'ne özel sevdikleri oyuncuları bir emojiye benzeten kullanıcılar yüzünüzde tebessüm oluşturacak!
8. MasterChef'te dün akşam yapılan yarışmanın ardından kazanan isim Deniz oldu. Turu geçemeyenler gözyaşlarına boğuldu. O anlar TikTok'ta viral oldu...
9. MasterChef'in efsane şeflerinden Mehmet Şef hem çok seviliyor hem de yarışmacılara verdiği sert tepkiler yüzünden eleştiriliyor. İşte Mehmet Şef'in "Rol yapıyor" eleştirilerine cevabı.
10. Müge Anlı'nın 28 Haziran Cuma günkü sezon finali yaptığı programda Avukat Rahmi Özkan'ın açıklamaları dikkat çekti. Ameliyat olduğunu öğrendiğimiz Rahmi Bey, meğer o zamanlar sağlık durumunun iyi olmadığını söylemiş.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
11. Survivor All Star'ın popüler yarışmacılarından Nagihan Karadere, yarışma sürecinde yaşadığı bazı olumsuz durumlar nedeniyle Dominik'ten ayrılmak zorunda kaldı. Yarışma sonrasında sağlık durumunu düzeltmek için tedavi gören Karadere, Survivor'ın bitiminden sonra 10 kilo kaybetti. Karadere'nin bu son hali, onu görenleri hayrete düşürdü.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın