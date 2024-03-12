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Bakırköy'de Meydana Gelen TIR Faciasına Ait İlk Görüntüler Ortaya Çıktı

Bakırköy'de Meydana Gelen TIR Faciasına Ait İlk Görüntüler Ortaya Çıktı

Facia
Emre Ş.
Emre Ş. - Onedio Üyesi
12.03.2024 - 15:20

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İstanbul Bakırköy'de dün yaşanan olayda, bir TIR devrilerek 4 kişinin ölümüne neden olmuştu. Üst geçide çarpan ve dorsesi hareket halindeki aracın üzerine devrilerek 4 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan TIR şoförü Mehmet F.'nin ise 'Tabelalara dikkat etmedim. Çok pişmanım' dediği öğrenilmişti.

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Yaşanan o feci olay ile ilgili ise yeni görüntüler ortaya çıktı.

Yaşanan o feci olay ile ilgili ise yeni görüntüler ortaya çıktı.

4 kişinin feci şekilde hayatını kaybettiği olaya ait paylaşılan yeni görüntülerde, TIR'ın üst geçide yaklaştığı ve devrildiği anlardaki ilk görüntüleri görülüyor.

4 kişinin feci şekilde hayatını kaybettiği olaya ait paylaşılan yeni görüntülerde, TIR'ın üst geçide yaklaştığı ve devrildiği anlardaki ilk görüntüleri görülüyor.

İşte olay anına ait o görüntüler: 👇

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Mete Tunga

Bu orda kaçıncı kaza. Kaç kere Yeşilyurt'ta kaza yüzünden trafikte kaldığımı hatırlamam. Orası normalden alçaktır. Tırlar neden buraya girer anlamıyorum. Ayr... Devamını Gör

Ece Özge Çetin

korkunç ya dünden beri çıkmıyor aklımdan ve çok uzun zaman da çıkmayacak tırlardan korkmazdım ama artık korkuyorum.

jigolo

Geçmiş olsun Ece

MKMKMK

Birincisi o tırın o saatte oradan geçmesi yasak değil mi? İkincisi o köprüye yakın yerde araç yükseklik uyarıcı levhası bulunuyor. Tır sürücüleri gideceği ye... Devamını Gör

Mete Tunga

Tır büyük ihtimal konteyner'ı Avcılar Ambarlı limanına götürüyordu. Kestirme olsun diye sahilden gidip E-5e bağlanıyorlar