Bakırköy'de Meydana Gelen TIR Faciasına Ait İlk Görüntüler Ortaya Çıktı

İstanbul Bakırköy'de dün yaşanan olayda, bir TIR devrilerek 4 kişinin ölümüne neden olmuştu. Üst geçide çarpan ve dorsesi hareket halindeki aracın üzerine devrilerek 4 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan TIR şoförü Mehmet F.'nin ise 'Tabelalara dikkat etmedim. Çok pişmanım' dediği öğrenilmişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Yaşanan o feci olay ile ilgili ise yeni görüntüler ortaya çıktı.
4 kişinin feci şekilde hayatını kaybettiği olaya ait paylaşılan yeni görüntülerde, TIR'ın üst geçide yaklaştığı ve devrildiği anlardaki ilk görüntüleri görülüyor.
İşte olay anına ait o görüntüler: 👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın
Bu orda kaçıncı kaza. Kaç kere Yeşilyurt'ta kaza yüzünden trafikte kaldığımı hatırlamam. Orası normalden alçaktır. Tırlar neden buraya girer anlamıyorum. Ayr... Devamını Gör
korkunç ya dünden beri çıkmıyor aklımdan ve çok uzun zaman da çıkmayacak tırlardan korkmazdım ama artık korkuyorum.
Geçmiş olsun Ece
Birincisi o tırın o saatte oradan geçmesi yasak değil mi? İkincisi o köprüye yakın yerde araç yükseklik uyarıcı levhası bulunuyor. Tır sürücüleri gideceği ye... Devamını Gör
Tır büyük ihtimal konteyner'ı Avcılar Ambarlı limanına götürüyordu. Kestirme olsun diye sahilden gidip E-5e bağlanıyorlar