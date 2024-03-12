Bakırköy'de Meydana Gelen TIR Faciasına Ait İlk Görüntüler Ortaya Çıktı

İstanbul Bakırköy'de dün yaşanan olayda, bir TIR devrilerek 4 kişinin ölümüne neden olmuştu. Üst geçide çarpan ve dorsesi hareket halindeki aracın üzerine devrilerek 4 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan TIR şoförü Mehmet F.'nin ise 'Tabelalara dikkat etmedim. Çok pişmanım' dediği öğrenilmişti.