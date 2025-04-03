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Bakın Adını Ne Koymuşlar? Kaan Yıldırım ve Pınar Deniz'in Oğullarına Verdiği İsim Ortaya Çıktı!

Bakın Adını Ne Koymuşlar? Kaan Yıldırım ve Pınar Deniz'in Oğullarına Verdiği İsim Ortaya Çıktı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
03.04.2025 - 10:46

Geçtiğimiz sene Roma'da rüya gibi bir düğünle evlenen Kaan Yıldırım ve Pınar Deniz kısa süre içerisinde bebek bekledikleri müjdesini doğrulamıştı. Anneliğin pek bir yakıştığı Pınar Deniz'in bebeğini kucağına alması sabırsızlıkla beklenirken geçtiğimiz günlerde oğulları dünyaya gözünü açmıştı. 

Hürriyet'in haberine göre, çiftin bebeğinin adını ne koyacağı merak edilirken Kaan Yıldırım'ın oğluna babasının adını verdiği ortaya çıktı.

Kaynak: https://www.hurriyet.com.tr/kelebek/h...
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17 Eylül'de Roma'da gerçekleşen nikahlarıyla magazin gündemine oturan Kaan Yıldırım ve Pınar Deniz'ine evlilik haberi bebek müjdesinin hemen ardından yayılmıştı.

17 Eylül'de Roma'da gerçekleşen nikahlarıyla magazin gündemine oturan Kaan Yıldırım ve Pınar Deniz'ine evlilik haberi bebek müjdesinin hemen ardından yayılmıştı.

Kaan Yıldırım, 2024 yılında İngiltere'de Pınar Deniz'e evlenme teklifi etmiş ve 'evet' yanıtını almasının ardından düğün büyük bir merak konusu olmuştu. Pınar Deniz, düğün fotoğraflarıyla beraber bebek iddialarını doğrularken  İtalya'daki fotoğraflar beğeni yağmuruna tutulmuştu.  

Ardından aile arasında yaptıkları nikahta çiftin oğulları olacağını öğrenmiştik. Aşk dolu pozlarıyla sosyal medyayı her seferinde yıkan ikilinin bebeğini kucağına aldığını ise geçtiğimiz günlerde öğrenmiştik.

Güzelliğiyle herkesleri büyüleyen Pınar Deniz'in karnı burnunda halleri beğeni toplarken beklenen haber geldi.

Güzelliğiyle herkesleri büyüleyen Pınar Deniz'in karnı burnunda halleri beğeni toplarken beklenen haber geldi.

Paris Moda Haftası'nda duyurduğu bebek haberinin ardından ilk kez anne baba olmanın heyecanını yaşayan ikilinin 1 Nisan günü bebeklerini kucaklarına aldıkları öğrenilmişti.

Sabah saatlerinde doğum yapan güzel oyuncu ve oğlunun sağlık durumunun iyi olduğu aktarılırken bebeğin ismi de merak konusu olmuştu.

Sabah saatlerinde doğum yapan güzel oyuncu ve oğlunun sağlık durumunun iyi olduğu aktarılırken bebeğin ismi de merak konusu olmuştu.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Kaan Yıldırım ve Pınar Deniz çiftinin bebeklerine 'Fikret Hakan' ismini verdiği öğrenildi. Kaan Yıldırım'ın oğluna babasının adını verdiği söylendi.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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