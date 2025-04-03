Bakın Adını Ne Koymuşlar? Kaan Yıldırım ve Pınar Deniz'in Oğullarına Verdiği İsim Ortaya Çıktı!
Bakın Adını Ne Koymuşlar? Kaan Yıldırım ve Pınar Deniz'in Oğullarına Verdiği İsim Ortaya Çıktı!
Kaynak: https://www.hurriyet.com.tr/kelebek/h...
Geçtiğimiz sene Roma'da rüya gibi bir düğünle evlenen Kaan Yıldırım ve Pınar Deniz kısa süre içerisinde bebek bekledikleri müjdesini doğrulamıştı. Anneliğin pek bir yakıştığı Pınar Deniz'in bebeğini kucağına alması sabırsızlıkla beklenirken geçtiğimiz günlerde oğulları dünyaya gözünü açmıştı.
Hürriyet'in haberine göre, çiftin bebeğinin adını ne koyacağı merak edilirken Kaan Yıldırım'ın oğluna babasının adını verdiği ortaya çıktı.
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17 Eylül'de Roma'da gerçekleşen nikahlarıyla magazin gündemine oturan Kaan Yıldırım ve Pınar Deniz'ine evlilik haberi bebek müjdesinin hemen ardından yayılmıştı.
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Güzelliğiyle herkesleri büyüleyen Pınar Deniz'in karnı burnunda halleri beğeni toplarken beklenen haber geldi.
Sabah saatlerinde doğum yapan güzel oyuncu ve oğlunun sağlık durumunun iyi olduğu aktarılırken bebeğin ismi de merak konusu olmuştu.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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