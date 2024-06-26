Arkadaşına Kepçeyle Zeytin Yedirerek Karizmayı Arşa Çıkaran Operatör

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde bir operatörün kepçeyle arkadaşına zeytin yedirdiği anlar gündem oldu. Tonlarca ağırlıktaki kepçenin yavaş hareketleri izleyenleri hayrete düşürdü.
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Kahvaltı yapan arkadaşına tonlarca kilo ağırlıktaki iş makinesinin kepçesiyle zeytin uzatan operatörün o anları sosyal medyada gündem oldu.
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Görüntülerde kepçenin yavaş bir şekilde zeytini çatala takarak kahvaltı yapan kişiye doğru uzatıldığı anlar yer aldı. O anları görenler gözlerine inanamazken, kepçe operatörü büyük övgü aldı. İşte o görüntüler; 📹
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