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Arkadaşına Kepçeyle Zeytin Yedirerek Karizmayı Arşa Çıkaran Operatör

Arkadaşına Kepçeyle Zeytin Yedirerek Karizmayı Arşa Çıkaran Operatör

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
26.06.2024 - 15:05

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Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde bir operatörün kepçeyle arkadaşına zeytin yedirdiği anlar gündem oldu. Tonlarca ağırlıktaki kepçenin yavaş hareketleri izleyenleri hayrete düşürdü. 

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Kahvaltı yapan arkadaşına tonlarca kilo ağırlıktaki iş makinesinin kepçesiyle zeytin uzatan operatörün o anları sosyal medyada gündem oldu.

Kahvaltı yapan arkadaşına tonlarca kilo ağırlıktaki iş makinesinin kepçesiyle zeytin uzatan operatörün o anları sosyal medyada gündem oldu.

Görüntülerde kepçenin yavaş bir şekilde zeytini çatala takarak kahvaltı yapan kişiye doğru uzatıldığı anlar yer aldı. O anları görenler gözlerine inanamazken, kepçe operatörü büyük övgü aldı. İşte o görüntüler; 📹

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