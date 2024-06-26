AK Parti'nin Asgari Ücret Açıklamasına Özgür Özel'den Tepki! 'İktidarla Müzakere Kalmadı, Mücadele Edeceğiz'

Kafasına Demirle Vurdular: İstanbul Kartal'da Bir Vatandaş Sokak Hayvanlarını Beslediği İçin Darp Edildi!

Fransa'dan Gelen Gurbetçi'nin Bir Dediği Bir Dediğini Tutmadı: 'Türkiye'de Açım Diyenler Yalan Söylüyor'

Sokak Röportajında Konuşan Kadın: "Gebeririz, Cennete Gidelim Diye Kapandım"

Bu da Oldu: Bulutlarda İnsan Yüzü Görüldü