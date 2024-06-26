AK Parti'nin Asgari Ücret Açıklamasına Özgür Özel'den Tepki! 'İktidarla Müzakere Kalmadı, Mücadele Edeceğiz'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın asgari ücrete ara zam yapılmayacağını açıklamasına CHP Genel Başkanı Özgür Özel tepki gösterdi.
Özel, 'Asgari ücrete zam yapmayacak iktidarla müzakere kalmadıysa yapılacak iş mücadeledir. 30 Haziran'da Kocaeli'de yapılacak olan büyük emek mitinginde biz iktidara asgari ücrete zam yapmama tavrının cevabını vereceğiz.' dedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kamuoyunun yakından takip ettiği 'Asgari ücrete ara zam yapılacak mı?' sorusuna yanıt bugün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan geldi. Ara zam beklentisine kapıları kapatan Işıkhan, 'Asgari ücret için aralıkta yeniden toplanacağız' dedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İktidarın ara zam formülüne kapıyı kapatmasına ise CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den tepki geldi. Özel, 'Asgari ücrete zam yapmayacak iktidarla müzakere kalmadıysa yapılacak iş mücadeledir. 30 Haziran'da Kocaeli'de yapılacak olan büyük emek mitinginde biz iktidara asgari ücrete zam yapmama tavrının cevabını vereceğiz.' dedi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açıklamaları; 📹
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın