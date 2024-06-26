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Adana'da Tepki Çeken Görüntü! Hasta Koyunu Havaya Atıp Tekmeledi

Adana'da Tepki Çeken Görüntü! Hasta Koyunu Havaya Atıp Tekmeledi

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
26.06.2024 - 12:54

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Adana'da besicilik yapan A.T., sürüye yetişemeyen hasta koyunu önce havaya attı, ardından tekmeledi. Olayı kayda alan vatandaşlar A.T.'ye tepki gösterdi. Olay sonrası yerde baygınlık geçiren hasta koyunun öldüğü öğrenilirken, A.T.'nin ise gözaltına alındığı öğrenildi. 

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Olay, 20 Haziran'da Adana Çukurova'da meydana geldi. Besicilik yapan A.T. sürüye yetişemeyen hasta koyunu havaya atıp, yerde tekmeledi.

Olay, 20 Haziran'da Adana Çukurova'da meydana geldi. Besicilik yapan A.T. sürüye yetişemeyen hasta koyunu havaya atıp, yerde tekmeledi.

Olay anını kaydeden vatandaşların tepkisi üzerine A.T. bölgeden ayrılırken, yerde hareketsiz kalan koyun belediye ekipleri tarafından barınağa alındı.

Olay anını kaydeden vatandaşların tepkisi üzerine A.T. bölgeden ayrılırken, yerde hareketsiz kalan koyun belediye ekipleri tarafından barınağa alındı.

Olay sonrası besici A.T.'nin gözaltına alındığı öğrenildi, barınağa alınan koyunun ise hastalığı nedeniyle öldüğü belirtildi. İşte tepki çeken görüntüler; 📹

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