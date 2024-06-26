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Yüzünü Siyaha Boyayarak Bir Anda Karanlıkta Beliren Genç Kadın Babasının Aklını Aldı!

Yüzünü Siyaha Boyayarak Bir Anda Karanlıkta Beliren Genç Kadın Babasının Aklını Aldı!

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
26.06.2024 - 11:50

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Jacqueline Zanetti isimli bir TikTok kullanıcısı yüzünü boyayarak yaptığı şakayla babasının aklını aldı.

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Sosyal medya platformu TikTok'ta gördüğümüz ilginç videolara bir yenisi daha eklendi. Babasını korkutmak için yüzüne siyah boya süren genç kadın bir anda karanlıkta belirdi.

Sosyal medya platformu TikTok'ta gördüğümüz ilginç videolara bir yenisi daha eklendi. Babasını korkutmak için yüzüne siyah boya süren genç kadın bir anda karanlıkta belirdi.

Karanlığın içinde beliren kızını bir anda yanında gören adam neye uğradığını şaşırırken, o anlar kameralara saniye saniye yansıdı. İşte o görüntüler; 📹

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Gandalf Kitty

ne yaptığının bilincinde bile değil ödü patlasa o yaştaki adam ölüp gidecek değermi ya 2 tık fazla izlenmek için?

garibann

yavuz bingöl sandım adamı

jamiryo jamiryo

arkadaşlar haber sitelerinde de vardı bu olay, adam ölmüş maalesef, kız da taksirle cinayetten tutuklanmış 😔