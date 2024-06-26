Yüzünü Siyaha Boyayarak Bir Anda Karanlıkta Beliren Genç Kadın Babasının Aklını Aldı!

Jacqueline Zanetti isimli bir TikTok kullanıcısı yüzünü boyayarak yaptığı şakayla babasının aklını aldı.
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Sosyal medya platformu TikTok'ta gördüğümüz ilginç videolara bir yenisi daha eklendi. Babasını korkutmak için yüzüne siyah boya süren genç kadın bir anda karanlıkta belirdi.
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Karanlığın içinde beliren kızını bir anda yanında gören adam neye uğradığını şaşırırken, o anlar kameralara saniye saniye yansıdı. İşte o görüntüler; 📹
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ne yaptığının bilincinde bile değil ödü patlasa o yaştaki adam ölüp gidecek değermi ya 2 tık fazla izlenmek için?
yavuz bingöl sandım adamı
arkadaşlar haber sitelerinde de vardı bu olay, adam ölmüş maalesef, kız da taksirle cinayetten tutuklanmış 😔