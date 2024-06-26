Gazapizm'den Ceza'ya Saygı Gecesinde Anlamlı Performans! 'Sadece Bu Şarkı İçin Bile Saygıyı Hak Ediyor'

Türk rap dünyasının efsane isimleri arasında yer alan Ceza için düzenlenen Saygı Gecesi'nde sahne alan Gazapizm, usta repçinin 'Sabah Bastı Geceyi' (Savaş Çocukları) parçasını seslendirdi. şarkı sonrası konuşma yapan Gazapizm'in ifadeleri duygulandırdı.
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Babala TV'nin projesi olarak hayata geçirilen 'Saygı1' (Ustaya Saygı) projesi kapsamında rap camiasının usta ismi olarak anılan Ceza'nın parçaları, Türkiye'nin önde gelen sanatçıları tarafından seslendiriliyor.
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Usta ismin 'Sabah Bastı Geceyi' (Savaş Çocukları) parçasını seslendiren rapçi Gazapizm, 'Sürekli savaşta çocukların öldüğü bir dünyada uzun yıllardır yaşıyoruz arkadaşlar, belki Ceza bu şarkıyı yapalı 10 yıldan fazla oldu. Bu 10 senede savaşlar yüzünden kaç tane daha çocuk öldü. Müziğin savaşları durdurmayacağını düşünüyor olabiliriz ama bir çocuğun bile ölümüne engel olduysa bir şarkı onun daha büyük bir düsturu olamaz bizim için... Sadece bu şarkı için bile saygıyı hak eden biri kendisi.' ifadelerini kullandı.
İşte Gazapizm'in performansı ve konuşması; 📹
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