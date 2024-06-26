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Mehmet Demirkol'dan 'Milli Takım İçinde Kulüp Faşizmi' İsyanı! "Artık Bu İşi Yapmasam mı? Noktasına Geldim"

Mehmet Demirkol'dan 'Milli Takım İçinde Kulüp Faşizmi' İsyanı! "Artık Bu İşi Yapmasam mı? Noktasına Geldim"

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
26.06.2024 - 09:33

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Euro 2024'ü takip etmek için Almanya'da bulunan spor yorumcusu Mehmet Demirkol, Milli Takım üzerine kullandığı ifadelerin tepki çekmesi sonrası 'Ben artık şu noktaya geldim: Bu işi yapmasam mı? Gidince ailemle oturup konuşacağım. çünkü laf anlatamıyorum. Milli Takım içinde kulüp faşizmi olur mu?' dedi.

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Geçtiğimiz günlerde Milli Takım'da forma giyen Galatasaray futbolcusu Kaan Ayhan'ın sakatlığıyla ilgili kullandığı ifadeler nedeniyle camianın tepkisini çeken spor yorumcusu Mehmet Demirkol aldığı tepkilere isyan etti.

Geçtiğimiz günlerde Milli Takım'da forma giyen Galatasaray futbolcusu Kaan Ayhan'ın sakatlığıyla ilgili kullandığı ifadeler nedeniyle camianın tepkisini çeken spor yorumcusu Mehmet Demirkol aldığı tepkilere isyan etti.

Aldığı tepkiler sonrası mesleği bırakmayı bile düşündüğünü söyleyen Demirkol, 'Ben artık şu noktaya geldim: Bu işi yapmasam mı? Gidince ailemle oturup konuşacağım. Milli Takım içinde kulüp faşizmi olur mu?' dedi.

Aldığı tepkiler sonrası mesleği bırakmayı bile düşündüğünü söyleyen Demirkol, 'Ben artık şu noktaya geldim: Bu işi yapmasam mı? Gidince ailemle oturup konuşacağım. Milli Takım içinde kulüp faşizmi olur mu?' dedi.

İşte Demirkol'un Socrates YouTube kanalına yaptığı değerlendirme; 📹

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