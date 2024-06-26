Mehmet Demirkol'dan 'Milli Takım İçinde Kulüp Faşizmi' İsyanı! "Artık Bu İşi Yapmasam mı? Noktasına Geldim"

Euro 2024'ü takip etmek için Almanya'da bulunan spor yorumcusu Mehmet Demirkol, Milli Takım üzerine kullandığı ifadelerin tepki çekmesi sonrası 'Ben artık şu noktaya geldim: Bu işi yapmasam mı? Gidince ailemle oturup konuşacağım. çünkü laf anlatamıyorum. Milli Takım içinde kulüp faşizmi olur mu?' dedi.