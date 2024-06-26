Ölen Annesini Bırakmak İstemeyen Yavru Maymunun Çabası Yürekleri Dağladı

Ölen anne maymuna sarılan yavru maymunun görüntüleri sosyal medyada gündem oldu. Görüntülerde annesini bırakmak istemeyen yavru maymunun görevlilerin elinden kaçarak annesine sarıldığı anlar yer aldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde ölen anne maymunu gömmek için yavru maymunu almaya çalışan görevlilerin görüntüsü yer aldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Annesini bırakmak istemeyen yavru maymun defalarca görevlinin elinden kaçarak annesine sarıldı. Paylaşılan görüntüyü izleyenler hüzne boğuldu. İşte o anlar; 📹
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın