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Ölen Annesini Bırakmak İstemeyen Yavru Maymunun Çabası Yürekleri Dağladı

Ölen Annesini Bırakmak İstemeyen Yavru Maymunun Çabası Yürekleri Dağladı

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
26.06.2024 - 10:40

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Ölen anne maymuna sarılan yavru maymunun görüntüleri sosyal medyada gündem oldu. Görüntülerde annesini bırakmak istemeyen yavru maymunun görevlilerin elinden kaçarak annesine sarıldığı anlar yer aldı. 

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Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde ölen anne maymunu gömmek için yavru maymunu almaya çalışan görevlilerin görüntüsü yer aldı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde ölen anne maymunu gömmek için yavru maymunu almaya çalışan görevlilerin görüntüsü yer aldı.

Annesini bırakmak istemeyen yavru maymun defalarca görevlinin elinden kaçarak annesine sarıldı. Paylaşılan görüntüyü izleyenler hüzne boğuldu. İşte o anlar; 📹

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