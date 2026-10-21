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Bir Gezgin Hareket Halindeki Trenin Kapısında Sarkarak Tünele Girdiği Anları Paylaştı

Bir Gezgin Hareket Halindeki Trenin Kapısında Sarkarak Tünele Girdiği Anları Paylaştı

Vera Ekin
Vera Ekin - Video Editörü
21.10.2026 - 10:08

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Dünyanın pek çok bölgesinde yerel trenler, yalnızca bir ulaşım aracı olmanın ötesinde yeşilin her tonunu pencereden izleyebildiğimiz manzaralı yolculuklara dönüşüyor. Kapıları açık ilerleyen vagonların basamağında durup dışarı sarkarak fotoğraf çekmek ise gezginlerin sıkça denediği, ancak bir o kadar da riskli bir alışkanlık. Özellikle tünel girişlerinde tren ile duvar arasındaki boşluğun oldukça dar olması, bu tür anları saniyeler içinde tehlikeli hale getirebiliyor.

'tugba.civil' isimli gezgin, hareket halindeki trenin kapısından dışarı sarkarak yolculuk ettiği anları paylaştı. Kadın yeşilliklerin arasında seyreden trende dışarı sarkarak ilerlerken bir anda, tren karanlık bir tünelin ucuna geldi ve kadın ciddi bir kazadan kıl payı kurtuldu. 'Yarım saat önce tanıştığım hindu adam sayesinde nasıl hayatta kalıyorum' notuyla paylaştığı o anlar izleyenlerin yüreğini ağzına getirdi.

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Vera Ekin
Vera Ekin
Video Editörü
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