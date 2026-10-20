article/comments
article/share
Haberler
Video
Gezgin Franziska Niehus Türkiye'nin Yemekten Macera Tatiline Birbirinden Farklı Yönlerini Paylaştı

Gezgin Franziska Niehus Türkiye'nin Yemekten Macera Tatiline Birbirinden Farklı Yönlerini Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
20.10.2026 - 17:47

İçerik Devam Ediyor

google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Üç tarafı denizlerle çevrili ülkemiz, aynı mevsimde bir yerde kayak yapılırken bir yerde denize girilebilen nadir coğrafyalardan biri. Anadolu'nun kadim kentlerinden Doğu'nun karla kaplı yaylalarına uzanan bu çeşitlilik, ülkemizi gezen turistlerin de en çok dikkatini çeken yanlardan biri oluyor. Fakat elbette turistlerin, bu güzelliklerin her birinin tadını aynı anda çıkarması mümkün olmuyor 

Gezgin 'Franziska Niehus', paylaştığı videoda 'Türkiye'ye gitmek istiyorum' cümlesine renkli bir video ile karşılık verdi. Videosunda ülkemizin lezzet durakları, tarihi yapılar, tatil koyları, kayak pistleri, köy yaşamı, inanç mekanları ve macera sporları yer aldı. Ortaya çıkan renkli kareler ülkemizin güzelliklerini bir kere daha hatırlattı. 

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Yedi ayrı Türkiye.

Yedi ayrı Türkiye.

Ülkemizdeki bu çeşitliliğin arkasında yedi coğrafi bölge, üç tarafı saran deniz kıyıları ve tarih boyunca pek çok medeniyete ev sahipliği yapmış topraklar yatıyor. Sofraya bakıldığında bile bölgeden bölgeye değişen bambaşka lezzetlerle karşılaşmak mümkün. Hatta Gaziantep, 2015 yılında UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na gastronomi alanında kabul edildi.

Tarih tarafında ise videoda da yer alan Ayasofya 537 yılında ibadete açıldı, Anıtkabir ise 1953'te tamamlanarak ziyarete açıldı. Pamukkale'deki Hierapolis antik kenti 1988'den bu yana UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alırken, Mevlevi sema ayini de 2008'de İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi'ne alındı. İnanç turizmi açısından da bu mekanlar her yıl yerli ve yabancı pek çok ziyaretçiyi ağırlıyor.

Kıyı turizminde Türkiye, Mavi Bayraklı plaj sayısıyla dünyada üçüncü sırada yer alıyor. Kış aylarında ise Uludağ, Erciyes ve Palandöken gibi kayak merkezleri sezonu açıyor. Üstelik aynı mevsimde bir yanda denize girilebilirken diğer yanda kayak yapılabiliyor. Soba başında demlenen çayın ve köy sofralarının sıcaklığı da şehir hayatından uzaklaşmak isteyenlere bambaşka bir Türkiye sunuyor. 

Bu yüzden 'Hangi Türkiye'yi seçersiniz?' sorusunun tek bir cevabı yok. Türkiye'de herkes için bambaşka bir tatil seçeneği mevcut.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın