Gezgin Franziska Niehus Türkiye'nin Yemekten Macera Tatiline Birbirinden Farklı Yönlerini Paylaştı

Üç tarafı denizlerle çevrili ülkemiz, aynı mevsimde bir yerde kayak yapılırken bir yerde denize girilebilen nadir coğrafyalardan biri. Anadolu'nun kadim kentlerinden Doğu'nun karla kaplı yaylalarına uzanan bu çeşitlilik, ülkemizi gezen turistlerin de en çok dikkatini çeken yanlardan biri oluyor. Fakat elbette turistlerin, bu güzelliklerin her birinin tadını aynı anda çıkarması mümkün olmuyor
Gezgin 'Franziska Niehus', paylaştığı videoda 'Türkiye'ye gitmek istiyorum' cümlesine renkli bir video ile karşılık verdi. Videosunda ülkemizin lezzet durakları, tarihi yapılar, tatil koyları, kayak pistleri, köy yaşamı, inanç mekanları ve macera sporları yer aldı. Ortaya çıkan renkli kareler ülkemizin güzelliklerini bir kere daha hatırlattı.
Yedi ayrı Türkiye.
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