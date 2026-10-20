Gezgin Franziska Niehus Türkiye'nin Yemekten Macera Tatiline Birbirinden Farklı Yönlerini Paylaştı

Ülkemizdeki bu çeşitliliğin arkasında yedi coğrafi bölge, üç tarafı saran deniz kıyıları ve tarih boyunca pek çok medeniyete ev sahipliği yapmış topraklar yatıyor. Sofraya bakıldığında bile bölgeden bölgeye değişen bambaşka lezzetlerle karşılaşmak mümkün. Hatta Gaziantep, 2015 yılında UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na gastronomi alanında kabul edildi.

Tarih tarafında ise videoda da yer alan Ayasofya 537 yılında ibadete açıldı, Anıtkabir ise 1953'te tamamlanarak ziyarete açıldı. Pamukkale'deki Hierapolis antik kenti 1988'den bu yana UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alırken, Mevlevi sema ayini de 2008'de İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi'ne alındı. İnanç turizmi açısından da bu mekanlar her yıl yerli ve yabancı pek çok ziyaretçiyi ağırlıyor.

Kıyı turizminde Türkiye, Mavi Bayraklı plaj sayısıyla dünyada üçüncü sırada yer alıyor. Kış aylarında ise Uludağ, Erciyes ve Palandöken gibi kayak merkezleri sezonu açıyor. Üstelik aynı mevsimde bir yanda denize girilebilirken diğer yanda kayak yapılabiliyor. Soba başında demlenen çayın ve köy sofralarının sıcaklığı da şehir hayatından uzaklaşmak isteyenlere bambaşka bir Türkiye sunuyor.

Bu yüzden 'Hangi Türkiye'yi seçersiniz?' sorusunun tek bir cevabı yok. Türkiye'de herkes için bambaşka bir tatil seçeneği mevcut.