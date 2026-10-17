Türkiye'nin Tarihi Yapılarını Tek Tek Denize Diktiler: Beklenmeyen Yaşandı
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Edirne Valiliği'nin İbrice Limanı'nda hayata geçirdiği MiniaEdirne Yapay Resif ve Su Altı Tarih Müzesi Projesi kapsamında oluşturulan yapay resiflerde ahtapot ve kalamarların yumurta bıraktığı belgelendi.
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Kaynak: AA
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MiniaEdirne Projesi kapsamında Edirne'nin simge yapılarının minyatürleri Saros Körfezi'ne yerleştirildi.
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Yapay resiflerde ahtapotların ve yuvalama alanları sınırlı olan kalamarların yumurta bıraktığı kaydedildi.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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