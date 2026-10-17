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Türkiye'nin Tarihi Yapılarını Tek Tek Denize Diktiler: Beklenmeyen Yaşandı

Türkiye'nin Tarihi Yapılarını Tek Tek Denize Diktiler: Beklenmeyen Yaşandı

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
17.10.2026 - 20:16
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Edirne Valiliği'nin İbrice Limanı'nda hayata geçirdiği MiniaEdirne Yapay Resif ve Su Altı Tarih Müzesi Projesi kapsamında oluşturulan yapay resiflerde ahtapot ve kalamarların yumurta bıraktığı belgelendi.

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Kaynak: AA

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MiniaEdirne Projesi kapsamında Edirne'nin simge yapılarının minyatürleri Saros Körfezi'ne yerleştirildi.

MiniaEdirne Projesi kapsamında Edirne'nin simge yapılarının minyatürleri Saros Körfezi'ne yerleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre proje, Edirne'nin tarihi ve kültürel mirasını su altında yaşatmak ve deniz ekosistemine katkı sağlamak amacıyla hayata geçirildi.

Proje kapsamında Selimiye Camisi, Meriç Köprüsü, Edirne Sarayı, Adalet Kasrı ve Makedonya Saat Kulesi'nin minyatürleri Saros Körfezi'nde su altına yerleştirildi.

Yapay resiflerde ahtapotların ve yuvalama alanları sınırlı olan kalamarların yumurta bıraktığı kaydedildi.

Yapay resiflerde ahtapotların ve yuvalama alanları sınırlı olan kalamarların yumurta bıraktığı kaydedildi.

Yapay resiflerde ahtapotların ve bölgede yuvalama alanları oldukça sınırlı olan kalamarların yumurta bıraktığı, kaydedilen görüntülerle tespit edildi.

Açıklamada, bu gelişmenin deniz ekosistemine yeni yaşam alanları kazandırma hedefinin önemini ortaya koyduğu belirtildi. Saros Körfezi'nin doğal zenginliğini korumak, deniz yaşamını desteklemek ve Edirne'nin tarihi mirasını su altında da yaşatmak amacıyla çalışmaların sürdürüldüğü vurgulandı.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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