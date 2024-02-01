Antakya Saray Caddesi'nin Depremden Sonra Kaydedilen Görüntüleri İçinizi Acıtacak

'@gameofdrones07' ismiyle Instagram'da paylaşımlar yapan Uğur Tümen, Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin büyük bir yıkıma neden olduğu Hatay'dan yaptığı paylaşımlar ile sık sık izleyenlerin yüreklerini acıtıyor.
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6 Şubat'ta meydana gelen ve on binlerce vatandaşımızı kaybetmemize neden olan deprem felaketinin yıktığı Hatay'dan görüntüler paylaşan Uğur Tümen, bu defa Antakya'nın Saray Caddesi'ni paylaştı.
Deprem felaketinin büyük bir yıkıma neden olduğu Antakya'dan kaydedilen görüntüleri izlerken içiniz acıyacak...
İşte o görüntüler: 👇
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