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Alkolü Fazla Kaçıran Kadın Twerk Yaptığı Masanın Üzerinde Soyundu

Alkolü Fazla Kaçıran Kadın Twerk Yaptığı Masanın Üzerinde Soyundu

Emre Ş.
Emre Ş. - Onedio Üyesi
26.01.2024 - 12:20

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ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Miami şehrinde yaşanan olayda, bir kadın alkolü fazla kaçırınca masaya çıkarak dans etmeye başladı.

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Masaya çıkan ve müziğin ritmiyle de kendinden geçen kadın, mekan çalışanlarının uyarılarına aldırış etmeden twerk yapmaya başladı.

Masaya çıkan ve müziğin ritmiyle de kendinden geçen kadın, mekan çalışanlarının uyarılarına aldırış etmeden twerk yapmaya başladı.

Masanın üzerinde twerk yapan kadın alkolün etkisiyle de iyice coşarak soyunmaya başladı. Çalışanlar tarafından engellenemeyen kadın için şikayet üzerine mekana polis geldi.

Masanın üzerinde twerk yapan kadın alkolün etkisiyle de iyice coşarak soyunmaya başladı. Çalışanlar tarafından engellenemeyen kadın için şikayet üzerine mekana polis geldi.

O anları ise sosyal medyada gündem oldu: 👇

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