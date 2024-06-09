9 Haziran'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
9 Haziran'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
'Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
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1. Oyuncu Oktay Kaynarca katıldığı programda meslektaşlarının yaptırdığı estetik işlemleri hakkında konuştu. Botoksa karşı olduğunu söyleyen ismin “Çok irrite ediyor!” sözleri sosyal medyada çok konuşuldu.
2. Gökhan Fırat'la ayrılı sonrası hayatına kaldığı yerden devam eden, kameralara "çok üzgünüm" şeklinde konuşan ve başka hiçbir açıklama yapmayan İrem Derici bu sefer de "erkolar kapatılsın" isyanıyla çok konuşuldu.
3. Geçtiğimiz gece Andrea Bocelli konserine giden Ferman Akgül Magazin Burada kameralarına konuştu. İki ay önce, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Kopenhag'a taşındığını duyuran Manga grubunun solistinin diken üstündeki halleri olay oldu.
4. Son zamanlrın en gizemli ve anlamlandırılamayan ilişkilerinden olan Serenay Sarıkaya ve Mert Demir ikilisinin sosyal medyada yaşadığı doyasıya aşk bitmek bilmiyor. Şarkıcıya yaptığı yorumlarla gündeme bomba gibi düşen Sarıkaya bu sefer de Demir'i konserinde yalnız bırakmadı.
5. Ceyda Düvenci'nin "Bambaşka Sohbetler" isimli programına katılan Yalı Çapkını dizisinin yıldız isimlerinden Gözde Kansu'nun programda Düvenci tarafından yerilmesi gözlerden kaçmadı.
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6. Mert Demir'in 'Ateşe Düştüm' şarkısı yüzünden içine fenalık geldiğini söyleyen Demet Akalın, şarkının bir numaralı yorumunu yapan Yılmaz Morgül'e de göndermede bulunmuştu. Ekoltv kamerlaraına konuşan Yılmaz Morgül açtı ağzını yumdu gözünü!
7. Her şarkısıyla kendine hayran bırakan, listelerden uzun süreler inmeyen Sıla'nın oyuncu sevgilisi İlker Kaleli ile çıkarttığı Mesela şarkısı bu sefer sınıfta kaldı!
8. Berkay Demirci'nin Instagram hesabında yaptığı paylaşımda şarkıcı Simge'nin dansını görenler ünlü ismi danslarıyla meşhur Yıldız Tilbe'ye benzetti.
9. Cannes'da Kuru Otlar Üstüne filmindeki performansıyla En İyi Kadın Oyuncu ödülünü alarak göğsümüzü kabartan Merve Dizdar, 10 aydır beraber olduğu Cihan Ayger ile dünyaevine gird!
10. Sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ün oğlu nişanlandı. Oğlunun nişanına gelinine takdim etmek üzere 2 kg altınla giden Övüç, dillere fena düştü...
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11. Geçtiğimiz sene evlenen Ezgi Mola, düğününe yakın dostu Merve Dizdar'ı davet etmemişti. Ezgi Mola ve eşi Mustafa Aksakallı, bügün evlenen Merve Dizdar ve Cihan Ayger'in nikah töreninin çıkışında görüntülendi.
12. Boşnak asıllı Avustralyalı aktör Reshad Strik'le evlenen Gamze Özçelik, düğünden sonra hızlı davrandı! Birçok ünlü isim gibi hemen sosyal medya hesabında değişikliğe gitti!
13. YouTube'da yayınlanan Emre Kartal ile Çay Kaşığı programına konuk olan Bircan Bali, Hasan Can Kaya'dan sonra bu sefer de Meryem Uzerli'yi hedef aldı. Uzerli'nin oyunculuğunu yerden yere vuran Bali yine gündem oldu.
14. İbrahim Selim ile Bu Gece programına konuk olan Tolga Çevik'e yeni komedyenlerden kimi beğendiği soruldu. Tolga Çevik, Giray Altınok'u öve öve bitiremedi! O anları gören Giray Altınok, ustasının iltifatlarına kayıtsız kalamadı!
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