5 Mayıs'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
5 Mayıs'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
'Güncel magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
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Bebeğini kucağına almak için gün sayan Burcu Biricik, 35. yaş doğum gününde kızının adını açıkladı!
Geçtiğimiz gün biricik eşi Kenan İmirzalıoğlu ile beraber Ezel ekibinin bir araya geldiği davete katılan Sinem Kobal, aşk dolu pozlarındaki topuklu ayakkabı detayıyla dikkat çekmişti. Fotoğraflarda photoshop olduğu iddiasıyla dillere düşen Kobal, meseleye son noktayı koydu!
Posta'dan Alev Gürsoy Cimin'e hem özel hayatı hem de kariyeriyle ilgili açıklamalarda bulunan İlker Aksum Twitter (X) gündemine bomba gibi düştü. Röportajında Brad Pitt kadar yakışıklı olmadığını kabul eden fakat daha iyi oyuncu olduğunu iddia eden Aksum, dillere fena düştü!
Şimdilerde Sandık Kokusu'ndaki performansıyla hayran bırakan usta oyuncu Demet Akbağ, İbrahim Selim ile Bu Gece programına katıldı. "Neden hiçbir projenizde öpüşmediniz?" sorusuna verdiği cevaplarla güldürdü!
Gökhan Çınar'ın Katarsis programına konuk olan Furkan Andıç, en yakın arkadaşı tarafından sırtından bıçaklandığını itiraf etti.
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Filenin Sultanları'ndan Zehra Güneş, gerek sosyal medyanın gerekse magazinin en gözde isimlerinden biri elbette. Hem başarısı hem de güzelliğiyle gündemimizden düşmüyor. Geçtiğimiz gün bir marka etkinliğinde Sinem Kobal ve Ahsen Eroğlu ile bir araya gelen Zehra Güneş, kendisine gelen linçlerden bahsederek verdiği cevapla herkesi yerin dibine soktu.
9 Mayıs'ta vizyona girecek "Kimler Geldi Kimler Geçti" dizisinin tanıtım fotoğraflarıyla ortalığı ayağa kaldıran Serenay Sarıkaya yine ve yeniden kendine hayran bıraktı!
İşte Benim Stilim yarışmasının jüriliğini üstlendiği dönemde büyük bir hayran kitlesi edinen ve kendini tanıtan Kemal Doğulu, son dönemlerde oyuncu kardeşi Kadir Doğulu ile küslüğü konusuyla gündeme geliyor. Geçtiğimiz gün Nişantaşı'nda görüntülenen Doğulu, kardeşini affetmek için koştuğu şartı açıkladı!
Aşık olunca her şeyi en dibine kadar yaşadığını bildiğimiz İrem Derici, son dönemde Gökhan Fırat ile romantizmin doruklarında bir aşk yaşıyordu. Her gördüğümüzde "bu sefer oldu" dediğimiz ilişkiden kötü haber geldi! İrem Derici, aşkından vücuduna dövmeler kazıttığı Gökhan Fırat'la ayrıldıklarını açıkladı...
Son dönemde bitirdiği evliliği ve yeni aşkıyla gündeme gelen Ceyda Düvenci, Pınar Sabancı'nın YouTube programının konuğu oldu. Yaptığı açıklamalarla dikkat çeken Düvenci'nin "regl" önerisi görenleri ikiye böldü.
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Güzel oyuncu Eda Ece'nin hamilelik sürecindeki açıklamalarına çok gülmüştük hatırlarsanız. Minik kızını kucağına alalı bir ay olan Eda Ece, ilk aile fotoğraflarını paylaşarak bizi yumuş yumuş yaptı! Fotoğrafın ve bu anın destekçisi ise yakın arkadaşı Aslı Enver oldu.
Geçtiğimiz aylarda "20 yıldır montum yoktu" açıklamasıyla gündeme damgasını vuran Acun Ilıcalı'nın montunun fiyatı ortaya çıktı. Fiyatı gördüğünüzde neden bunca yıldır mont almadığına siz de hak vereceksiniz!
Sosyal medyada CZN Burak adıyla tanınan Burak Özdemir, gündemde farklı bir konuyla yer ediniyor. Kendisini görmek için Aksaray-Ankara yolu üzerinden yürürken canlı yayında yaşadığı kaza yüzünden hayatını kaybeden Neşet Turan'ın ailesini ziyarete giden CZN Burak, taziye evinde yemek dağıttı.
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