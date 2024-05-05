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CZN Burak Kendisini Görmek İçin İstanbul'a Gelmek İsterken Vefat Eden Neşet Turan'ın Cenazesinde Yemek Dağıttı

CZN Burak Kendisini Görmek İçin İstanbul'a Gelmek İsterken Vefat Eden Neşet Turan'ın Cenazesinde Yemek Dağıttı

CZN Burak
GNS
GNS - Onedio Editörü
05.05.2024 - 21:07

Sosyal medyada CZN Burak adıyla tanınan Burak Özdemir, gündemde farklı bir konuyla yer ediniyor. Kendisini görmek için Aksaray-Ankara yolu üzerinden yürürken canlı yayında yaşadığı kaza yüzünden hayatını kaybeden Neşet Turan'ın ailesini ziyarete giden CZN Burak, taziye evinde yemek dağıttı.

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CZN Burak lakabıyla tanıdığımız Burak Özdemir, sosyal medyanın en bilinen fenomenleri arasında.

CZN Burak lakabıyla tanıdığımız Burak Özdemir, sosyal medyanın en bilinen fenomenleri arasında.

Güler yüzü ile yaptığı yemeklerle tanınan ve gündem olan Burak Özdemir, CZN Burak adıyla farklı ülkelerde de hizmet vermeye devam ediyor. Sosyal medyada 54,1 milyon takipçisi olan CZN Burak'ın her açıklaması yakından takip ediliyor.

Geçtiğimiz aylarda yeniden babasıyla olan davası ile andığımız CZN Burak, Kasım ayında kendisi hakkında da beş yıla kadar hapis cezası istendiği haberiyle gündeme gelmişti.

Geçtiğimiz aylarda yeniden babasıyla olan davası ile andığımız CZN Burak, Kasım ayında kendisi hakkında da beş yıla kadar hapis cezası istendiği haberiyle gündeme gelmişti.

Babasıyla isim hakkı dolayısıyla sorun yaşayan CZN Burak haberlere çıkmış ve yaşadıklarını anlatmıştı. Diğer bir yandan Kentsel Sit Alanı içerisinde yer alan bir bölgede inşaat yaptıkları gerekçesiyle dava edilen fenomen, beş yıl hapis istemiyle yargılanıyordu.

CZN Burak son olarak kendisini görmek için Kayseri'den İstanbul'a yürümek isteyen ve kamyon çarpması sonucu hayatını kaybeden Neşet Turan haberi ile gündeme geldi.

CZN Burak son olarak kendisini görmek için Kayseri'den İstanbul'a yürümek isteyen ve kamyon çarpması sonucu hayatını kaybeden Neşet Turan haberi ile gündeme geldi.

TikTok'ta çektiği enerji içeceği videolarıyla tanınan Neşet Turan, CZN Burak'ı görmek için Kayseri'den İstanbul'a yürüme kararı almıştı. Kardeşinin açtığı canlı yayın sırasında kamyonet çarpması sonucu Neşet Turan hayatını kaybetmişti.

CZN Burak sosyal medyadan baş sağlığı dilemesinin ardından kendisine gelen yorumların kesilmediğini paylaşmış ve açıklama yapmıştı.

CZN Burak sosyal medyadan baş sağlığı dilemesinin ardından kendisine gelen yorumların kesilmediğini paylaşmış ve açıklama yapmıştı.

'Neşet abiyi rahmetli olduktan sonra duydum, rahmetli olmadan önce hiçbir videosunu ya da yürüyerek geldiğini görmedim.'

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Ünlü fenomen kazada hayatını kaybeden Neşet Turan'ın Kayabaşı Mahallesi'ndeki evine taziye ziyaretine gitti.

Ünlü fenomen kazada hayatını kaybeden Neşet Turan'ın Kayabaşı Mahallesi'ndeki evine taziye ziyaretine gitti.

Neşet Turan'ın babası Hacı Turan, annesi Cemile Turan ve kardeşi Ahmet Turan'a baş sağlığı dileyen CZN Burak, aile üyeleriyle acılarını paylaşıp yakından ilgilendi.

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Yemek servisi yapan CZN Burak, ocağın başına geçerek irmik helvası pişirdi. Ayrıca açıklamalarda bulundu.

Yemek servisi yapan CZN Burak, ocağın başına geçerek irmik helvası pişirdi. Ayrıca açıklamalarda bulundu.

'Tüm sevenlerinin, ailesinin, Kayseri'nin ve herkesin başı sağ olsun. Neşet Turan'ın gerçekten çok seveni var. Ben onu mesajlarla tanıdım. Rahmetli olduktan sonra belki de milyonlarca mesaj aldım. Allah mekanını cennet eylesin. Günahlarını affetsin. Kendisi gerçekten insanlar da, ailesinde, arkadaşların da ve tüm Kayseri'de çok güzel iz bırakmış.'

"Bu arkadaşımız sosyal medya üzerinde yayınlar yapıyor. Ben daha yeni takip ettim. Yeni gördüm."

"Bu arkadaşımız sosyal medya üzerinde yayınlar yapıyor. Ben daha yeni takip ettim. Yeni gördüm."

'Şimdi bazen arkadaşımıza kötü yorumlar yazıyorlar. Şimdi bu arkadaşlarımızın, ailemizin yerinde olmadan ne hissettiğini bilemeyiz. Sonuçta bir kardeş kaybetti. Babası, bir evlat kaybetti.'

Yaşanan acı kaybın ardından kendisine gelen yorumlar karşısında "Keşke böyle olmasaydı. Bunda kimsenin bir suçu yok." dedi.

Yaşanan acı kaybın ardından kendisine gelen yorumlar karşısında "Keşke böyle olmasaydı. Bunda kimsenin bir suçu yok." dedi.

Bazen kötü yorumlar yazıldığını görüyorum. İnsanlardan tek ricam, lütfen kardeşlerimize kötü yorumlar yazmayalım. Kötü niyetle yapmadılar. Kendi düşüncelerinde bir konsept oluşturdular. Bu konsepti de yapmaya çalıştılar. Keşke böyle olmasaydı. Ama burada kimsenin bir suçu yok.'

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