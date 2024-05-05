CZN Burak Kendisini Görmek İçin İstanbul'a Gelmek İsterken Vefat Eden Neşet Turan'ın Cenazesinde Yemek Dağıttı

'Tüm sevenlerinin, ailesinin, Kayseri'nin ve herkesin başı sağ olsun. Neşet Turan'ın gerçekten çok seveni var. Ben onu mesajlarla tanıdım. Rahmetli olduktan sonra belki de milyonlarca mesaj aldım. Allah mekanını cennet eylesin. Günahlarını affetsin. Kendisi gerçekten insanlar da, ailesinde, arkadaşların da ve tüm Kayseri'de çok güzel iz bırakmış.'