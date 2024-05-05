CZN Burak Kendisini Görmek İçin İstanbul'a Gelmek İsterken Vefat Eden Neşet Turan'ın Cenazesinde Yemek Dağıttı
CZN Burak Kendisini Görmek İçin İstanbul'a Gelmek İsterken Vefat Eden Neşet Turan'ın Cenazesinde Yemek Dağıttı
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CZN Burak lakabıyla tanıdığımız Burak Özdemir, sosyal medyanın en bilinen fenomenleri arasında.
Geçtiğimiz aylarda yeniden babasıyla olan davası ile andığımız CZN Burak, Kasım ayında kendisi hakkında da beş yıla kadar hapis cezası istendiği haberiyle gündeme gelmişti.
CZN Burak son olarak kendisini görmek için Kayseri'den İstanbul'a yürümek isteyen ve kamyon çarpması sonucu hayatını kaybeden Neşet Turan haberi ile gündeme geldi.
CZN Burak sosyal medyadan baş sağlığı dilemesinin ardından kendisine gelen yorumların kesilmediğini paylaşmış ve açıklama yapmıştı.
Ünlü fenomen kazada hayatını kaybeden Neşet Turan'ın Kayabaşı Mahallesi'ndeki evine taziye ziyaretine gitti.
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Yemek servisi yapan CZN Burak, ocağın başına geçerek irmik helvası pişirdi. Ayrıca açıklamalarda bulundu.
"Bu arkadaşımız sosyal medya üzerinde yayınlar yapıyor. Ben daha yeni takip ettim. Yeni gördüm."
Yaşanan acı kaybın ardından kendisine gelen yorumlar karşısında "Keşke böyle olmasaydı. Bunda kimsenin bir suçu yok." dedi.
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