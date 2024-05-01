CZN Burak Kendisiyle Görüşmek İçin Yürüyerek Yola Çıkan ve Vefat Eden Neşet Turan Hakkında Açıklamada Bulundu

Kayseri'de bulunan sosyal medya fenomeni Neşet Turan CZN Burak'ın yanına yürüyerek ulaşmaya çalışırken hayatını kaybetmişti. Bunun üzerinde 'Adam senin için öldü' gibi birçok yorum alan CZN Burak sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.