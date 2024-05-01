CZN Burak Kendisiyle Görüşmek İçin Yürüyerek Yola Çıkan ve Vefat Eden Neşet Turan Hakkında Açıklamada Bulundu
CZN Burak Kendisiyle Görüşmek İçin Yürüyerek Yola Çıkan ve Vefat Eden Neşet Turan Hakkında Açıklamada Bulundu
Kayseri'de bulunan sosyal medya fenomeni Neşet Turan CZN Burak'ın yanına yürüyerek ulaşmaya çalışırken hayatını kaybetmişti. Bunun üzerinde 'Adam senin için öldü' gibi birçok yorum alan CZN Burak sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.
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TikTok'ta çektiği enerji içeceği videolarıyla tanınan Neşet Turan, Ankara yolunda yürürken bir kamyonun çarpması sonucu hayatını kaybetmişti.
Kayseri'de yaşayan sosyal medya fenomeni Neşet Turan, CZN Burak ile görüşmek için Kayseri'den İstanbul'a yürümeye karar vermiş ve günler önce yola çıkmıştı.
Kayseri'den yola çıkan Turan'ın kötü haberiyle sarsılan CZN Burak vefat haberiyle birlikte hikayesinden yaptığı paylaşımla baş sağlılığı dilemişti.
Yolculuğunun 8. gününde hayatını kaybeden Turan'ın hayatını kaybetmesinin ardından Burak Özdemir'e yapılan yorumların ardı arkası kesilmedi.
Bu yorumların üzerine sessizliğini bozan CZN Burak açıklamada bulundu. "Neşet abiyi rahmetli olduktan sonra duydum, rahmetli olmadan önce hiçbir videosunu ya da yürüyerek geldiğini görmedim" dedi.
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İşte o video👇
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