Hayatını Kaybeden TikTok Fenomeni Neşet Turan'a Kamyonun Çarptığı O Anlar Ortaya Çıktı
Hayatını Kaybeden TikTok Fenomeni Neşet Turan'a Kamyonun Çarptığı O Anlar Ortaya Çıktı
Enerji içeceği videolarıyla bilinen Neşet Turan, canlı yayında kamyonun çarpması sonucu hayatını kaybetti. Turan'ın arkadaşı ise o anlarda tesadüfen canlı yayındaydı.
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TikTok'ta çektiği enerji içeceği videolarıyla tanınan Neşet Turan, Ankara yolunda bir kamyonun çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Turan, iki arkadaşıyla birlikte CZN Burak'a gitmek için Kayseri'den İstanbul'a yürümeye karar verdi.
Yürüyüşlerinin 8. gününde, Aksaray- Ankara yolu üzerinde hızla gelen bir kamyon Neşet Tuıran'a çarptı. Turan'ın arkadaşı bu sırada canlı yayın yapıyordu.
Kamyon sürücüsü olay yerinden kaçarken, Neşet Turan da kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Kamyonun çarptığı esnada canlı yayın yapan arkadaşı, Neşet Turan'ın son anlarını böyle kaydetti 👇
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