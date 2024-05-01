Kayseri'den İstanbul'a Yürürken Yaptığı Canlı Yayın Sırasında Hayatını Kaybeden Fenomenin Kardeşi Konuştu

'Enerji içeceği' videoları ile bilinen TikTok fenomeni Neşet Turan, Kayseri'den İstanbul'a yürüyerek gitmek için iki arkadaşıyla yola çıkmış, yolculukları sırasında yaşanan bir kaza sonucu canlı yayın esnasında hayatını kaybetmişti.