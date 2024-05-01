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Kayseri'den İstanbul'a Yürürken Yaptığı Canlı Yayın Sırasında Hayatını Kaybeden Fenomenin Kardeşi Konuştu

Kayseri'den İstanbul'a Yürürken Yaptığı Canlı Yayın Sırasında Hayatını Kaybeden Fenomenin Kardeşi Konuştu

Penny
Penny - Onedio Üyesi
01.05.2024 - 17:56

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'Enerji içeceği' videoları ile bilinen TikTok fenomeni Neşet Turan, Kayseri'den İstanbul'a yürüyerek gitmek için iki arkadaşıyla yola çıkmış, yolculukları sırasında yaşanan bir kaza sonucu canlı yayın esnasında hayatını kaybetmişti.

Kaynak: https://www.tiktok.com/@yuruyen_adaml...
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Neşet Turan'ın kardeşi, yapılan haberlerin ardından bir açıklama videosu yayınladı.

Neşet Turan'ın kardeşi, yapılan haberlerin ardından bir açıklama videosu yayınladı.

Abisine kamyon çarpmadığını belirten kardeş, davanın takipçisi olacağını söyledi.

Abisine kamyon çarpmadığını belirten kardeş, davanın takipçisi olacağını söyledi.

İşte o açıklama;

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