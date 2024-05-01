Kayseri'den İstanbul'a Yürürken Yaptığı Canlı Yayın Sırasında Hayatını Kaybeden Fenomenin Kardeşi Konuştu

Kaynak: https://www.tiktok.com/@yuruyen_adaml...
'Enerji içeceği' videoları ile bilinen TikTok fenomeni Neşet Turan, Kayseri'den İstanbul'a yürüyerek gitmek için iki arkadaşıyla yola çıkmış, yolculukları sırasında yaşanan bir kaza sonucu canlı yayın esnasında hayatını kaybetmişti.
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Neşet Turan'ın kardeşi, yapılan haberlerin ardından bir açıklama videosu yayınladı.
Abisine kamyon çarpmadığını belirten kardeş, davanın takipçisi olacağını söyledi.
İşte o açıklama;
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