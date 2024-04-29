'Enerji İçeceği' Videolarıyla Bilenen Sosyal Medya Fenomeni Neşet Turan'a Canlı Yayında Kamyon Çarptı

Kayseri'den İstanbul'a yürüyerek gitmek için 8 gün önce iki arkadaşıyla yola çıkan Neşet Turan'a yol kenarında yürürken canlı yayın yaptığı sırada kamyon çarptı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Turan hayatını kaybetti. Turan sosyal medyada çektiği 'enerji içeceği' videolarıyla da biliniyordu.