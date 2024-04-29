'Enerji İçeceği' Videolarıyla Bilenen Sosyal Medya Fenomeni Neşet Turan'a Canlı Yayında Kamyon Çarptı
'Enerji İçeceği' Videolarıyla Bilenen Sosyal Medya Fenomeni Neşet Turan'a Canlı Yayında Kamyon Çarptı
Kayseri'den İstanbul'a yürüyerek gitmek için 8 gün önce iki arkadaşıyla yola çıkan Neşet Turan'a yol kenarında yürürken canlı yayın yaptığı sırada kamyon çarptı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Turan hayatını kaybetti. Turan sosyal medyada çektiği 'enerji içeceği' videolarıyla da biliniyordu.
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Sosyal medyada çektiği 'enerji içeceği' videolarıyla bilinen Neşet Turan Kayseri'den İstanbul'a yürüyerek gitmek için iki arkadaşıyla birlikte 8 gün önce yola çıktı.
Dün akşam saatlerinde Aksaray-Ankara yolunda yürürken bir yandan da canlı yayın açan Turan'a kamyon çarptı.
Kamyon sürücüsü olay yerinden kaçarken, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Turan hayatını kaybetti.
Jandarma, cep telefonu görüntülerinden yola çıkarak kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.
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