8 Eylül'e Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
8 Eylül'e Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
'Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
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1. Sevilen oyuncu Kıvanç Kılınç, bugün sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla ülkemizde son günlerde yaşanan üzücü olaylara isyan etti.
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2. Harbiye Açıkhava konserinde aramaların 19. gününde ölü bulunan Narin'i anan ve gözyaşlarına boğulan Melike Şahin, "ağlama" diyerek tepki gösteren seyirciye haddini bildirdi.
3. Acun Ilıcalı ve Çağla Altunkaya geçtiğimiz günlerde dünyaevine girdi. Çiftin düğünü merakla beklenirken o geceden paylaşılan görüntüler konuşulmaya devam ediyor.
4. Engin-Dilan Polat çiftinin tahliye edilmesinin ardından, sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüdü. Tahliye haberine bazı sosyal medya kullanıcıları sevinçle yaklaşırken, bazıları ise kararı sert bir şekilde eleştirdi.
5. Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Kara Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde ‘Mustafa Kemal’in Askerleriyiz’ sloganı atarak yemin eden teğmenler tartışmaya yol açmıştı. Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal'dan teğmenlere tam destek geldi!
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6. Ne yazık ki sabah saatlerinde 21 Ağustos'tan bu yana kayıp olan minik Narin'in cansız bedeni evine 3 km uzaktaki derede bulundu. Sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyürken, birçok ünlü isim Narin'in vefatına sert tepki gösterdi. Bir tepki de Hazal Kaya'dan geldi.
7. 19 gün önce Diyarbakır'da kaybolan Narin Güran'dan bugün acı haber geldi. Mine Tugay, 8 yaşındaki küçük kızın cansız bedeninin bir çuval içinde bulunmasından sonra ateş püsküren ünlülerden bir tanesi oldu!
8. 21 Ağustos'tan beri bulunamayan Narin Güran'dan acı haber sabah saatlerinde geldi. Minik Narin'in cansız bedeni köye yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki Eğertutmaz Deresi'nde bulundu. Sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyürken, birçok ünlü isim gibi Mahsun Kırmızıgül de Narin'in vefatına sessiz kalamadı.
9. Diyarbakır'da kaybolan ve hepimizin iyi bir haber beklediği Narin'den maalesef acı haber geldi. Kaybının 19. gününde cansız şekilde bulunan minik kızın ardından ortalık ayağa kalktı. Bergüzar Korel de 2018 yılında benzer şekilde bulunan Leyla Aydemir üzerinden ateş püskürdü.
10. Aramaların 19. gününde Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin'in cansız bedenine ulaşıldı. Köye yakın bir dere yatağında bulunan talihsiz kız için sesini yükselten Demet Akalın adeta çığrından çıktı!
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11. Filenin Sultanları'nın kaptanı Eda Erdem ve başarılı pasörü Gizem Örge, Mabel Matiz'in konserinde alkış yağmuruna tutuldu. Performanslarıyla herkesin takdirini kazanan ikiliye ilgi çok büyüktü.
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