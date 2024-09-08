Oyuncu Kıvanç Kılınç, Gelen Acı Habere İsyan Etti: ''Kahrolmaktan Vakit Kalırsa Yaşıyoruz!''
Oyuncu Kıvanç Kılınç, Gelen Acı Habere İsyan Etti: ''Kahrolmaktan Vakit Kalırsa Yaşıyoruz!''
Sevilen oyuncu Kıvanç Kılınç, bugün sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla ülkemizde son günlerde yaşanan üzücü olaylara isyan etti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Birçok televizyon dizisinde rol almış olsa da Kıvanç Kılınç'ı Gibi dizisindeki karakteri İlkkan ile tanıyıp sevdik.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kılınç, bir vatandaş olarak toplumsal konularla yakınen ilgilenen, duyarlı ünlülerimizden. Kendisi en son sokak hayvanlarının katledilmesi hakkında çıkarılan yasaya da tepkisini sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla göstermişti.
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde on dokuz gündür kayıp olan ve aranan Narin'den üzen haber bugün geldi. Küçük kız, evinin üç kilometre uzağında ve bir derenin yakınında, çuvalın içerisinde ölü bulundu.
Narin'den gelen haber herkesi kahrederken, ünlü isimlerden de tepkiler hiç gecikmeden ardı ardına geldi, sosyal medya üzerinden de olsa tabiri caizse 'sesler yükseldi.'
Bunun üzerine bir de ülkemizin gündeminde Milli Savunma Üniversitesi'nden bu sene mezun olan teğmenlerin 'Atatürk'ün askerleriyiz' demesi konuşulmaya ve eleştirilmeye başlanmıştı...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bir kız çocuğunun katledilmesi ve kadın teğmenlerimizin Atatürk'ü anmasının ardından söylemlerinin eleştirilmesine Kıvan Kılınç, sessiz kalamayarak: ''Yas tutmaktan, dehşete düşmekten ve kahrolmaktan vakit kalırsa yaşıyoruz işte.'' 👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın