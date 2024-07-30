30 Temmuz'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
30 Temmuz'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
'Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
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1. Yaptığı tariflerle gönüllere taht kuran Arda Türkmen, çocuğu ile olan yaş farkına gelen yorumlar karşısında isyan etti!
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2. Sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, Instagram hesabında gizli reklam yaptığı gerekçesiyle 550 bin TL ceza ödeyecek!
3. Safiye Soyman'ın 24 yıldır MS (Multipl Skleroz) hastalığıyla mücadele eden oğlu Harun geçtiğimiz günlerde vefat etmişti. Oğlu Harun'un ilk teşhis konulduğu zamandan bir fotoğrafını paylaşan Soyman, acısını haykırdı.
4. Cinsiyet geçiş süreciyle gündemde yer alan Arya Arda Bektaş sosyal medya paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Şu sıralar yurt dışında tatil yapan fenomenin bikinili pozuna uyguladığı fazla shop dile düşmekten kurtulamadı.
5. 2014 yılında saunada düşüp beyin kanaması geçiren ünlü oyuncu ve unutulmaz sunucu Kenan Işık 76 yaşında geçtiğimiz günlerde hayatını kaybetmişti. Ünlü ismin cenaze töreni Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.
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6. Geçtiğimiz haftalarda eşi Buğrahan Tuncer'i takip etmediği görülen Eda Ece için boşanma iddiaları ortaya atılmış, Eda Ece iddiayı ortaya bırakanları Allah'a havale etmişti. İddiaların ardından Buğrahan Tuncer'den eşine zarif jest geldi.
7. Hande Erçel, geçtiğimiz günlerde annesini kanserden kaybeden meslektaşı Akın Akınözü'nü hiç tanımamasına rağmen cenazede yalnız bırakmamıştı. Ünlü ikili, geçtiğimiz saatlerde takipleşmeye başladı!
8. Yaptığı her paylaşımla takipçilerini dumura uğratan ünlü oyuncu Merve Boluğur saçlarını kestirip imaj değişikliğine gitti. İkonik kırmızı rujuyla poz veren Boluğur yine tüm gözleri üzerine topladı.
9. Yıllardır sahnelere dönmesini beklediğimiz ünlü şarkıcı Şebnem Ferah ülkemizin efsane metal grubu Pentagram ile bir araya geldi. Usta isimlerin bir odada yarınlar yokmuşçasına eğlendiği anlarsa goygoycuların diline düşmekten kurtulamadı.
10. 29 Temmuz'da hayatını kaybeden usta isim Kenan Işık, Atatürk Kültür Merkezi'nde son yolculuğuna uğurlandı. Işık'ı yalnız bırakmayan ünlü isimler üzüntülerini, büyük oğlu ise 10 yıllık koma sürecini anlattı...
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11. Snob Magazin muhabirleri tarafından görüntülenen Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Çağla Altunkaya, hem milyonluk yüzüğü hem de evlilik soruların verdiği kaçamak cevapla gündem oldu!
12. Posta'dan Engin Can Dilekli'nin haberine göre,en son ekranlara Gaddar dizisiyle çıkan Sümeyye Aydoğan'ın basketbolcu Mahir Ağva ile aşk yaşadığı idda edildi.
13. Yaz tatilinde hasret kaldığımız Müge Anlı, Fenerbahçe - Lugano maçında görüntülendi. Fenerliler, sahadan 2-1 galip ayrılan takımlarının süregelmiş kaybolan ruhu için çözümü Müge Anlı'ya başvurmakta buldu! 😂
14. Aralarından su sızmayan, yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen Arzu Sabancı ve gelini Nazlı Sabancı aile tatiline çıktı. Kaynanasından "habersiz" bir poz paylaşan Nazlı Sabancı'nın "habersiz" hikayeyi jet hızıyla kaldırması dikkat çekti! 😂
15. Ünlü şarkıcı Yusuf Güney, Uzman Psikolog Esra Ezmeci’nin programına konuk oldu, yaptığı çarpıcı açıklamalarla sık sık adından bahsettiren isim yine çok konuşulacak ifadelerde bulundu.
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