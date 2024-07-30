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Yusuf Güney Astral Seyahatle Görebildiği Akıl Almaz Detayları Anlatırken Resmen Kendini Kaybetti!

Yusuf Güney Astral Seyahatle Görebildiği Akıl Almaz Detayları Anlatırken Resmen Kendini Kaybetti!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
31.07.2024 - 01:15

Ünlü şarkıcı Yusuf Güney, Uzman Psikolog Esra Ezmeci’nin programına konuk oldu, yaptığı çarpıcı açıklamalarla sık sık adından bahsettiren isim yine çok konuşulacak ifadelerde bulundu.

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Şarkıcılık kariyeri dışında açıklamalarıyla da gündem olan Yusuf Güney geçtiğimiz aylarda yaptığı "Bir süredir Dünya'da yoktum" açıklamasıyla gündeme oturmuştu.

Şarkıcılık kariyeri dışında açıklamalarıyla da gündem olan Yusuf Güney geçtiğimiz aylarda yaptığı "Bir süredir Dünya'da yoktum" açıklamasıyla gündeme oturmuştu.

Yusuf Güney, son dönemdeki açıklamaları ve sosyal medya paylaşımlarıyla konuşulurken bir yandan da astral seyahatle ilgili iddialarıyla dillere düşmeye devam ediyor.

Yusuf Güney, son dönemdeki açıklamaları ve sosyal medya paylaşımlarıyla konuşulurken bir yandan da astral seyahatle ilgili iddialarıyla dillere düşmeye devam ediyor.

Uzman Psikolog Esra Ezmeci’nin programına konuk olan isim "Önceden insanlığı kurtaracağım diye düşünüyordum. Ne haddime birilerini kurtarmak. Ben kendimi kurtarmaya çalışıyorum." ifadelerinin ardından sözlerine astral seyahat anılarıyla devam etti.

Uzman Psikolog Esra Ezmeci’nin programına konuk olan isim "Önceden insanlığı kurtaracağım diye düşünüyordum. Ne haddime birilerini kurtarmak. Ben kendimi kurtarmaya çalışıyorum." ifadelerinin ardından sözlerine astral seyahat anılarıyla devam etti.

"Kaf dağı gerçek, kutupların arkası gerçek, medeniyetler var. Yeraltında bir habitat var, kendi enerjisi, kendi güneşi, kendi doğası, kendine has bir bitki örtüsü, hepsi gizleniyor" diyen isim ifadeleriyle gündeme daga vurdu.

"Kaf dağı gerçek, kutupların arkası gerçek, medeniyetler var. Yeraltında bir habitat var, kendi enerjisi, kendi güneşi, kendi doğası, kendine has bir bitki örtüsü, hepsi gizleniyor" diyen isim ifadeleriyle gündeme daga vurdu.

O anların tamamını buradan izleyebilirsiniz 👇

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