onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
30 Mayıs Cuma Türkiye Gündeminde Neler Vardı?

30 Mayıs Cuma Türkiye Gündeminde Neler Vardı?

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
30.05.2025 - 20:05

Türkiye gündemi her daim hareketli, dinamik ve değişken. Her an yeni bir haberle, yeni bir gelişmeyle karşı karşıya kalıyoruz. Durum böyle olunca da gündemi takip edip ‘eskimeden’ kalabilmek zorlaşıyor.

Biz de sizler için mutlaka okumanız gereken içerikleri tek yerde topladık.

İşte gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikler...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ünlü şarkıcı Şimal hayatını kaybetti.

Ünlü şarkıcı Şimal hayatını kaybetti.

Mücadelesiyle ilham veren şarkıcı Şimal 4 senedir mücadele ettiği hastalıkla verdiği savaşı kaybetti. Şimal'in vefat haberini eşi Necati Arıcı Instagram hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Kahramanmaraş depremlerinde 35 kişiye mezar olan Manolya Sitesi'nin yıkılmasında sorumlu bulunan MADO'nun sahipleri hakkında skandal gelişme.

Kahramanmaraş depremlerinde 35 kişiye mezar olan Manolya Sitesi'nin yıkılmasında sorumlu bulunan MADO'nun sahipleri hakkında skandal gelişme.

6 Şubat depreminde Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde 35 kişiye mezar olan Manolya Sitesi’nin davası sürüyor. Bilirkişi raporunda sitenin altında MADO’ya ait Tarhanacı Kafe’de yapılan tadilatın binanın yıkımında etkili olduğu  belirtilmişti. MADO’nun sahipleri Mehmet Sait Kanbur ile Atila Kanbur’a “Bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma” suçlaması yöneltilmiş ve 22,5 yıla kadar hapisleri istenmişti. Ancak yeni bilirkişi raporunda MADO’nun sahipleri 'suçsuz' bulundu. Karar tepki çekti.

CHP'nin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, X hesabından ateş püskürdü.

CHP'nin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, X hesabından ateş püskürdü.

Özgür Özel’in genel başkan olarak seçildiği CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’na yönelik tartışmalar sürüyor. Eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun partiye döneceği hatta CHP’ye kayyum olarak atanacağı iddiaları artarken yeni açıklama geldi. Kemal Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu.

Süper Lig şampiyonu Galatasaray transfer bombasını patlattı. Mancher City'de forma giyen İlkay Gündoğan Galatasaray ile anlaştı.

Süper Lig şampiyonu Galatasaray transfer bombasını patlattı. Mancher City'de forma giyen İlkay Gündoğan Galatasaray ile anlaştı.

Galatasaray, yeni sezonda mücadele edeceği Şampiyonlar Ligi’nin yeni formatı için iddialı bir takım kurmak için çalışmalarını devam ettirirken ilk transfer bombasını patlatmaya hazırlanıyor. Fanatik’te yer alan habere göre; önceki akşam görüşmek için Manchester City’nin yıldızı İlkay Gündoğan’ı İstanbul’a davet eden Galatasaray, Türk asıllı Alman futbolcu ile anlaşma sağladı. Bir sürpriz olmazsa birkaç gün içinde İlkay Gündoğan ile resmi sözleşme imzalanacak.

BM Güvenlik Konseyi’nin İsrail ve Gazze olayları için düzenlediği oturumda, Filistin BM Daimi Temsilcisi Riyad Mansur'un konuşması gündem oldu.

BM Güvenlik Konseyi’nin İsrail ve Gazze olayları için düzenlediği oturumda, Filistin BM Daimi Temsilcisi Riyad Mansur'un konuşması gündem oldu.

Yürek yakan konuşmanın kesitleri sosyal medyada paylaşıldı. Mansur, Gazze’de ölen onlarca çocuk için gözyaşlarını tutamadı ve konuşmasını ağlayarak tamamlamak zorunda kaldı.

Mansur, bir insanın bu zulmü nasıl sürdürebildiğine dair anlam veremediğini ifade ederken, çocuklarını kaybeden annelerin çektiği acıya da değindi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Cezaevinde tutuklu bulunan menajer Ayşe Barım'ın sağlık durumu araştırılacak.

Cezaevinde tutuklu bulunan menajer Ayşe Barım'ın sağlık durumu araştırılacak.

Sektörde tekelleşme iddiasıyla gündeme gelen ancak Gezi Parkı soruşturması kapsamında tutuklanan menajer Ayşe Barım ile ilgili yeni gelişme yaşandı. Cezaevinde sağlık sorunları yaşayan Ayşe Barım ile ilgili mahkeme sağlık durumunun araştırılmasını istedi.

Yetenek Sizsiniz Türkiye yıllar sonra eski formatı ve yeni kadrosuyla ekranlara bomba gibi dönüyor.

Yetenek Sizsiniz Türkiye yıllar sonra eski formatı ve yeni kadrosuyla ekranlara bomba gibi dönüyor.

Yeni sezon için hazırlıklar tamamlandı. Yaz sezonunda yayına girmesi beklenen yarışmadan ilk tanıtım videosu yayın tarihi sürprizi ile birlikte geldi. Yetenek Sizsiniz yeni sezon ilk bölüm ne zaman, gelin detayları birlikte öğrenelim...👇🏻

Survivor yarışma programı ile adını duyuran Efecan Dianzenza ve Duygu Dianzenza 16 yıllık ilişkilerini sonlandırdı.

Survivor yarışma programı ile adını duyuran Efecan Dianzenza ve Duygu Dianzenza 16 yıllık ilişkilerini sonlandırdı.

Survivor yarışmacılarından Efecan Dianzenza'nın bir başka yarışmacı Yağmur Banda'yla yasak aşk yaşadığı iddia edilmişti. Bu iddiaların hemen ardından Efecan'ın eşi Duygu, Instagram hesabından söz konusu iddiaları doğrular nitelikte bir paylaşım yaparken ikili bugün 16 yıllık evliliklerini bitirdiklerini duyurdu.

Bella Hadid ve Gigi Hadid'in Aydan Nix adında bir kardeşleri olduğu ortaya çıktı.

Bella Hadid ve Gigi Hadid'in Aydan Nix adında bir kardeşleri olduğu ortaya çıktı.

Yolanda van den Herik ve Mohamed Hadid, 90'lı yıllarda hayatlarını birleştirmişlerdi. Tanınan çiftin bu evliliklerinden dünyaya gelen iki kızları da (Gigi ve Bella Hadid) modellik yaparak dünya çapında bir üne kavuşmayı başarmıştı. İki ismi de en prestijli iç çamaşırı markalarından birisi olan Victoria's Secret Fashion Show'da görmüştük.

Şimdilerde podyumların tozunu attıran ikilinin bir kız kardeşi daha olduğu ortaya çıktı. Mohamed Hadid'in ilk eşi Mary Butler ve ikinci eşi Yolanda Hadid'ten başka bir kadından Aydan Nix isminde bir kızı olduğu öğrenildi.

Edin Dzeko, Fenerbahçe'den ayrıldı. Dzeko, duygusal bir mesajla sarı lacivertli kulübe veda etti.

Edin Dzeko, Fenerbahçe'den ayrıldı. Dzeko, duygusal bir mesajla sarı lacivertli kulübe veda etti.

Fenerbahçe'de sezon sonu için vedalar başladı. İlk veda edenlerden biri de Bosna Hersekli yıldız Edin Dzeko oldu. Fenerbahçe ile 99 maça çıkan Dzeko, duygusal bir vedayla ayrıldığını duyurdu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın