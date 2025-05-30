30 Mayıs Cuma Türkiye Gündeminde Neler Vardı?
Türkiye gündemi her daim hareketli, dinamik ve değişken. Her an yeni bir haberle, yeni bir gelişmeyle karşı karşıya kalıyoruz. Durum böyle olunca da gündemi takip edip ‘eskimeden’ kalabilmek zorlaşıyor.
Biz de sizler için mutlaka okumanız gereken içerikleri tek yerde topladık.
İşte gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikler...
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Ünlü şarkıcı Şimal hayatını kaybetti.
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Kahramanmaraş depremlerinde 35 kişiye mezar olan Manolya Sitesi'nin yıkılmasında sorumlu bulunan MADO'nun sahipleri hakkında skandal gelişme.
CHP'nin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, X hesabından ateş püskürdü.
Süper Lig şampiyonu Galatasaray transfer bombasını patlattı. Mancher City'de forma giyen İlkay Gündoğan Galatasaray ile anlaştı.
BM Güvenlik Konseyi’nin İsrail ve Gazze olayları için düzenlediği oturumda, Filistin BM Daimi Temsilcisi Riyad Mansur'un konuşması gündem oldu.
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Cezaevinde tutuklu bulunan menajer Ayşe Barım'ın sağlık durumu araştırılacak.
Yetenek Sizsiniz Türkiye yıllar sonra eski formatı ve yeni kadrosuyla ekranlara bomba gibi dönüyor.
Survivor yarışma programı ile adını duyuran Efecan Dianzenza ve Duygu Dianzenza 16 yıllık ilişkilerini sonlandırdı.
Bella Hadid ve Gigi Hadid'in Aydan Nix adında bir kardeşleri olduğu ortaya çıktı.
Edin Dzeko, Fenerbahçe'den ayrıldı. Dzeko, duygusal bir mesajla sarı lacivertli kulübe veda etti.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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