Mahkemeden Ayşe Barım Kararı: Sağlık Durumu Araştırılacak
Sektörde tekelleşme iddiasıyla gündeme gelen ancak Gezi Parkı soruşturması kapsamında tutuklanan menajer Ayşe Barım ile ilgili yeni gelişme yaşandı. Cezaevinde sağlık sorunları yaşayan Ayşe Barım ile ilgili mahkemenin yeni verdiği kararı gazeteci Ceylan Sever paylaştı.
Mahkeme Ayşe Barım’ın sağlık durumunun araştırılmasını istedi.
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"Mahkemeden Ayşe Barım kararı: Ayşe Barım’ın sağlık durumu araştırılacak."
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Sektörde tekelleşme iddialarının yöneltildiği Ayşe Barım, Gezi Parkı soruşturması kapsamında tutuklanmıştı.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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