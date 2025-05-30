Mahkemeden Ayşe Barım Kararı: Sağlık Durumu Araştırılacak

Gazeteci Ceylan Sever'in X hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

'Gezi Parkı eylemlerinde planlayıcı olduğu iddiasıyla tutuklanan ve hakkında dava açılan Menajer Ayşe Barım hakkında mahkeme, sağlık durumunun cezaevinde kalmaya elverişli olup olmadığının tespiti için hastaneden rapor alınmasına karar verdi. Ayrıca mahkeme, raporun duruşma tarihinden önce dosyaya ulaşmasını da istedi.

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi’n Barım’ın avukatlarının sağlık durumuna ilişkin taleplerini kabul etti. Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na rapor istediği bir yazı gönderdi.

Söz konusu yazıda, Ayşe Barım'ın tam teşekküllü bir devlet hastanesine sevk edilerek, aralarında kardiyolog ve nörolog olan bir heyetin sağlık durumu bakımından cezaevinde kalmasında sakınca olup olmadığına ilişkin rapor hazırlaması istendi.

Söz konusu raporun Ayşe Barım’ın hakim karşısına çıkacağı 7 Temmuz’dan önce mahkemeye gönderilmesi talep edildi.'