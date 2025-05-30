onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Mahkemeden Ayşe Barım Kararı: Sağlık Durumu Araştırılacak

Mahkemeden Ayşe Barım Kararı: Sağlık Durumu Araştırılacak

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
30.05.2025 - 19:10

Sektörde tekelleşme iddiasıyla gündeme gelen ancak Gezi Parkı soruşturması kapsamında tutuklanan menajer Ayşe Barım ile ilgili yeni gelişme yaşandı. Cezaevinde sağlık sorunları yaşayan Ayşe Barım ile ilgili mahkemenin yeni verdiği kararı gazeteci Ceylan Sever paylaştı. 

Mahkeme Ayşe Barım’ın sağlık durumunun araştırılmasını istedi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

"Mahkemeden Ayşe Barım kararı: Ayşe Barım’ın sağlık durumu araştırılacak."

"Mahkemeden Ayşe Barım kararı: Ayşe Barım’ın sağlık durumu araştırılacak."
twitter.com

Gazeteci Ceylan Sever'in X hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

'Gezi Parkı eylemlerinde planlayıcı olduğu iddiasıyla tutuklanan ve hakkında dava açılan Menajer Ayşe Barım hakkında mahkeme, sağlık durumunun cezaevinde kalmaya elverişli olup olmadığının tespiti için hastaneden rapor alınmasına karar verdi. Ayrıca mahkeme, raporun duruşma tarihinden önce dosyaya ulaşmasını da istedi.

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi’n Barım’ın avukatlarının sağlık durumuna ilişkin taleplerini kabul etti. Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na rapor istediği bir yazı gönderdi.

Söz konusu yazıda, Ayşe Barım'ın tam teşekküllü bir devlet hastanesine sevk edilerek, aralarında kardiyolog ve nörolog olan bir heyetin sağlık durumu bakımından cezaevinde kalmasında sakınca olup olmadığına ilişkin rapor hazırlaması istendi. 

Söz konusu raporun Ayşe Barım’ın hakim karşısına çıkacağı 7 Temmuz’dan önce mahkemeye gönderilmesi talep edildi.'

Sektörde tekelleşme iddialarının yöneltildiği Ayşe Barım, Gezi Parkı soruşturması kapsamında tutuklanmıştı.

Sektörde tekelleşme iddialarının yöneltildiği Ayşe Barım, Gezi Parkı soruşturması kapsamında tutuklanmıştı.

Gezi Parkı eylemleri soruşturması kapsamında Ayşe Barım’a 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım'' suçlaması yöneltildi. Ayşe Barım’ın 30 yıla kadar hapsi isteniyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın