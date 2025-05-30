Benzerliğin Bu Kadarı! Gigi ve Bella Hadid'in Aydan Nix Adında Bir Kız Kardeşleri Daha Olduğu Ortaya Çıktı
Yolanda van den Herik ve Mohamed Hadid, 90'lı yıllarda hayatlarını birleştirmişlerdi. Tanınan çiftin bu evliliklerinden dünyaya gelen iki kızları da (Gigi ve Bella Hadid) modellik yaparak dünya çapında bir üne kavuşmayı başarmıştı. İki ismi de en prestijli iç çamaşırı markalarından birisi olan Victoria's Secret Fashion Show'da görmüştük.
Şimdilerde podyumların tozunu attıran ikilinin bir kız kardeşi daha olduğu ortaya çıktı. Mohamed Hadid'in ilk eşi Mary Butler ve ikinci eşi Yolanda Hadid'ten başka bir kadından Aydan Nix isminde bir kızı olduğu öğrenildi.
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Yolanda Hadid ve Mohamed Hadid, 1994 yılında evlenmiş ve 2000 yılında boşanma kararı almıştı.
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Gigi ve Bella Hadid hem özel hayatlarıyla hem de modellik kariyerleriyle gündeme gelen iki isim oldu. İkilinin kardeşlik bağları da epey sevgi dolu, belki biliyorsunuzdur.
Mohamed Hadid'in çapkınlığı zaten dillere düşmüştü. Şimdilerde ise Mohamed Hadid'in Aydan Nix isminde bir kızı daha olduğu ortaya çıktı.
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