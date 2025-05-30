Benzerliğin Bu Kadarı! Gigi ve Bella Hadid'in Aydan Nix Adında Bir Kız Kardeşleri Daha Olduğu Ortaya Çıktı

Yolanda van den Herik ve Mohamed Hadid, 90'lı yıllarda hayatlarını birleştirmişlerdi. Tanınan çiftin bu evliliklerinden dünyaya gelen iki kızları da (Gigi ve Bella Hadid) modellik yaparak dünya çapında bir üne kavuşmayı başarmıştı. İki ismi de en prestijli iç çamaşırı markalarından birisi olan Victoria's Secret Fashion Show'da görmüştük.

Şimdilerde podyumların tozunu attıran ikilinin bir kız kardeşi daha olduğu ortaya çıktı. Mohamed Hadid'in ilk eşi Mary Butler ve ikinci eşi Yolanda Hadid'ten başka bir kadından Aydan Nix isminde bir kızı olduğu öğrenildi.