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Benzerliğin Bu Kadarı! Gigi ve Bella Hadid'in Aydan Nix Adında Bir Kız Kardeşleri Daha Olduğu Ortaya Çıktı

Benzerliğin Bu Kadarı! Gigi ve Bella Hadid'in Aydan Nix Adında Bir Kız Kardeşleri Daha Olduğu Ortaya Çıktı

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
30.05.2025 - 19:10

Yolanda van den Herik ve Mohamed Hadid, 90'lı yıllarda hayatlarını birleştirmişlerdi. Tanınan çiftin bu evliliklerinden dünyaya gelen iki kızları da (Gigi ve Bella Hadid) modellik yaparak dünya çapında bir üne kavuşmayı başarmıştı. İki ismi de en prestijli iç çamaşırı markalarından birisi olan Victoria's Secret Fashion Show'da görmüştük.

Şimdilerde podyumların tozunu attıran ikilinin bir kız kardeşi daha olduğu ortaya çıktı. Mohamed Hadid'in ilk eşi Mary Butler ve ikinci eşi Yolanda Hadid'ten başka bir kadından Aydan Nix isminde bir kızı olduğu öğrenildi.

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Yolanda Hadid ve Mohamed Hadid, 1994 yılında evlenmiş ve 2000 yılında boşanma kararı almıştı.

Yolanda Hadid ve Mohamed Hadid, 1994 yılında evlenmiş ve 2000 yılında boşanma kararı almıştı.

Yolanda ve Mohamed, 1990'ların başında Los Angeles’ta tanışmışlardı. O dönemlerde Mohamed zaten tanınmış bir iş insanıydı, Yolanda ise modellik kariyerinde uluslararası başarılara sahipti. Aralarındaki ilişki kısa sürede ciddiye bindi.

Yolanda ve Mohamed 1994 yılında görkemli bir törenle evlendiler. O dönem evlilikleri, Hollywood çevrelerinde dikkat çeken birlikteliklerden biri olarak görülüyordu. Mohamed’in lüks yaşam tarzı ve Yolanda’nın zarif güzelliği, medyada da sık sık yer buluyordu. Çiftin bu evlilikten Bu evlilikten üç çocukları oldu: Gigi Hadid (1995), Bella Hadid (1996) ve Anwar Hadid (1999).

Gigi ve Bella Hadid hem özel hayatlarıyla hem de modellik kariyerleriyle gündeme gelen iki isim oldu. İkilinin kardeşlik bağları da epey sevgi dolu, belki biliyorsunuzdur.

Gigi ve Bella Hadid hem özel hayatlarıyla hem de modellik kariyerleriyle gündeme gelen iki isim oldu. İkilinin kardeşlik bağları da epey sevgi dolu, belki biliyorsunuzdur.

Hadid kızları, hem annelerinin kariyerini devam ettirip modelliğe yönelmeleriyle hem de güzellikleriyle dikkat çekmişlerdi. Yolanda Hadid'in kızlarının üzerinde kurduğu baskı medyaya dahi yansımıştı. Hatta Gigi'yi Bella'dan ayırıp daha çok üzerine düştüğü de konuşuluyordu. 

İki isim de, Gigi Hadid Zayn Malik ile, Bella Hadid, The Weeknd ile, başarısız aşk ilişkileri yaşadı. Böylelikle ünlü güzeller aşklarıyla da sık sık konuşuldu. Gigi Hadid, şimdilerde Bradley Cooper ile aşk yaşıyor hatta onun kızına cici annelik bile yapıyor. Bella Hadid ise, Meksikalı bir binici olan Adan Banuelos ile uzun süredir aşk yaşıyor.

Mohamed Hadid'in çapkınlığı zaten dillere düşmüştü. Şimdilerde ise Mohamed Hadid'in Aydan Nix isminde bir kızı daha olduğu ortaya çıktı.

Mohamed Hadid'in çapkınlığı zaten dillere düşmüştü. Şimdilerde ise Mohamed Hadid'in Aydan Nix isminde bir kızı daha olduğu ortaya çıktı.

Mohamed Hadid'in, Yolanda Hadid ile evliliğinden 30 yaşında Gigi, 28 yaşında Bella ve 25 yaşında Anwar adında üç tane çocuğu var. İlk eşi Mary Butler'dan dünyaya gelen kızlarından Marielle 44, Alana ise 39 yaşında. Aydan Nix ile birlikte Mohamed Hadid'in toplamda altı çocuk sahibi olduğu da netleşmiş oldu. 

Gigi ve Bella Hadid, kardeşleri Aydan Nix’i bir yıldan uzun süredir bildiklerini belirterek, 'İlk kez 2023'ün sonlarında bağlantı kurduk ve o andan itibaren Aydan'ı kollarımızı açarak kucakladık. Babamız da dahil olmak üzere hepimizle vakit geçirdi ve ailemize katılan bu beklenmedik ve güzel üyeyi el üstünde tuttuk. Kardeşler olarak, Aydan da dahil olmak üzere, onu nasıl destekleyeceğimiz ve koruyacağımız konusunda birçok açık ve sevgi dolu konuşma yaptık.' diyerek oldukça sevgi dolu bir şekilde konuya yaklaştılar. 

Aydan Nix'in ablalarına olan benzerliği ise sosyal medyada birçok kişinin dikkatini çekti. Aydan Nix, Mohammed Hadid'in Yolanda Hadid'ten boşanmasının ardından Teri Hatfield ile yaşadığı birliktelikten dünyaya gelmiş.

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Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
Onedio Üyesi
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