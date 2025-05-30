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Lansman Gecesinde Blok3 ile El Ele Görüntülenen Danla Bilic'ten Aşk İddialarına Yanıt Geldi!

Lansman Gecesinde Blok3 ile El Ele Görüntülenen Danla Bilic'ten Aşk İddialarına Yanıt Geldi!

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
30.05.2025 - 18:23 Son Güncelleme: 30.05.2025 - 18:44

Eski sevgilisi Berk Çetin'in kendisine uyguladığı şiddet ve bu konuyla ilgili açıklamalarıyla gündeme gelen Danla Bilic ve daha öncelerde oyuncu güzellerimizden Nilsu Berfin Aktaş ile aşk yaşamış olan Blok3'ün birlikte olduğu iddia edilmişti. 

Danla Bilic, hızlı davranarak aşk iddialarına hemen yanıt verdi.

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Danla Bilic, danlacast isimli podcast programına önceki aylarda Blok3'ü konuk almış ve ikilinin "mor perde" diyaloğu viral olmuştu.

Danla Bilic, danlacast isimli podcast programına önceki aylarda Blok3'ü konuk almış ve ikilinin "mor perde" diyaloğu viral olmuştu.

Oldukça eğlenceli sohbet gerçekleştiren ikili, eski aşkları da masaya yatırmıştı. Programa katılmak için Danla Bilic'in eski aşkı Emirhan Çakla'dan izin aldığını söyleyen Blok3'ün itirafı dikkat çekmişti. Aşk meşk konularıyla ilgili bir açıklama yaparken, 'Mesela biz sevgiliyiz, sen bana de ki bu perde mor. Ben diyorum ki ulan mosmor perde.' demesi sosyal medyada uzun süre gündem olmuştu. Sevince aşkını mutlu etmek isteyen profili, sosyal medya kullanıcılarının epey hoşuna gitmişti.

Bu programdaki sözlerinden ilhamla geçtiğimiz akşam "Mosmor Perde" isimli şarkısını yayınlayan Blok3, lansmanına Danla Bilic'i de davet etti.

Bu programdaki sözlerinden ilhamla geçtiğimiz akşam "Mosmor Perde" isimli şarkısını yayınlayan Blok3, lansmanına Danla Bilic'i de davet etti.

İkilinin samimi bir şekilde eğelendiği dakikalar sosyal medyaya düştü. Danla Bilic ve Blok3 el ele tutuşurken etrafa kahkahalar saçıyordu. 

Danla Bilic'in geçmiş aşklarına hakim olan kullanıcıların çoğu 'Yine kendinden küçük biriyle aşk mı yaşıyor?' sorusuyla sosyal medyayı çalkalamıştı.

İşte o anlar👇

Bu durumun ardından Danla Bilic'ten gelen açıklama👇

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Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
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