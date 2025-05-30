Lansman Gecesinde Blok3 ile El Ele Görüntülenen Danla Bilic'ten Aşk İddialarına Yanıt Geldi!

Oldukça eğlenceli sohbet gerçekleştiren ikili, eski aşkları da masaya yatırmıştı. Programa katılmak için Danla Bilic'in eski aşkı Emirhan Çakla'dan izin aldığını söyleyen Blok3'ün itirafı dikkat çekmişti. Aşk meşk konularıyla ilgili bir açıklama yaparken, 'Mesela biz sevgiliyiz, sen bana de ki bu perde mor. Ben diyorum ki ulan mosmor perde.' demesi sosyal medyada uzun süre gündem olmuştu. Sevince aşkını mutlu etmek isteyen profili, sosyal medya kullanıcılarının epey hoşuna gitmişti.