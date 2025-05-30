Lansman Gecesinde Blok3 ile El Ele Görüntülenen Danla Bilic'ten Aşk İddialarına Yanıt Geldi!
Eski sevgilisi Berk Çetin'in kendisine uyguladığı şiddet ve bu konuyla ilgili açıklamalarıyla gündeme gelen Danla Bilic ve daha öncelerde oyuncu güzellerimizden Nilsu Berfin Aktaş ile aşk yaşamış olan Blok3'ün birlikte olduğu iddia edilmişti.
Danla Bilic, hızlı davranarak aşk iddialarına hemen yanıt verdi.
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Danla Bilic, danlacast isimli podcast programına önceki aylarda Blok3'ü konuk almış ve ikilinin "mor perde" diyaloğu viral olmuştu.
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Bu programdaki sözlerinden ilhamla geçtiğimiz akşam "Mosmor Perde" isimli şarkısını yayınlayan Blok3, lansmanına Danla Bilic'i de davet etti.
İşte o anlar👇
Bu durumun ardından Danla Bilic'ten gelen açıklama👇
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