Beyonce Konserinde Basketbol Maçı Açıp İzleyen Selena Gomez'in Paylaşımı Şoke Etti!

P- Diddy ile olan bağlantısı, ve hakkında çıkan haberlerden sonra Beyonce ve eşi Jay-Z bir isim aklama sürecine girdiler. Her fırsatta basının karşısına gülümseyen ve kendilerinden emin tavırlarla çıkan ikili, bu zorlu süreci geride bırakmaya çalışıyor.

Beyonce, turne kapsamındaki şovlarına kızı Blue Ivy Carter'ı da dahil etmişti. Ivy'nin sahne şovları da 'annesinin kızı' olarak nitelendirilmiş ve beğenilmişti.