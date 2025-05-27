Beyonce Konserinde Basketbol Maçı Açıp İzleyen Selena Gomez'in Paylaşımı Şoke Etti!
Başta Amerika olmak üzere dünya genelinde büyük bir dinleyici kitlesine sahip sanatçı Beyonce, COWBOY CARTER turnesine devam ediyor. Beyonce'un turne kapsamındaki şovuna izleyici olarak katılan Selena Gomez, konser anından yaptığı paylaşımla ağızları açık bıraktı.
Selena Gomez, Beyonce konseri sırasında basketbol maçı izlediği anları paylaştı, tepkiler sel oldu!
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Beyonce, COWBOY CARTER turnesiyle, renkli sahne şovlarına devam ediyor. Kendisi şu sıralar eski forsunu geri kazanma çabasında biliyorsunuz.
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Son dönemde aşk ilişkisiyle gündeme gelen ünlü yıldızlardan birisi de Selena Gomez biliyorsunuz.
Beyonce'un konserine gidip onu VIP bölümünden dinleme şansına sahip olan Selena Gomez, konser anında "gözüm hala maçta" paylaşımı yaptı.
Selena'nın bu paylaşımı ise birçok kullanıcı tarafından "saygısızlık" olarak nitelendirildi.
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