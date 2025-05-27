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Beyonce Konserinde Basketbol Maçı Açıp İzleyen Selena Gomez'in Paylaşımı Şoke Etti!

Beyonce Konserinde Basketbol Maçı Açıp İzleyen Selena Gomez'in Paylaşımı Şoke Etti!

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
27.05.2025 - 21:49

Başta Amerika olmak üzere dünya genelinde büyük bir dinleyici kitlesine sahip sanatçı Beyonce, COWBOY CARTER turnesine devam ediyor. Beyonce'un turne kapsamındaki şovuna izleyici olarak katılan Selena Gomez, konser anından yaptığı paylaşımla ağızları açık bıraktı. 

Selena Gomez, Beyonce konseri sırasında basketbol maçı izlediği anları paylaştı, tepkiler sel oldu!

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Beyonce, COWBOY CARTER turnesiyle, renkli sahne şovlarına devam ediyor. Kendisi şu sıralar eski forsunu geri kazanma çabasında biliyorsunuz.

Beyonce, COWBOY CARTER turnesiyle, renkli sahne şovlarına devam ediyor. Kendisi şu sıralar eski forsunu geri kazanma çabasında biliyorsunuz.

P- Diddy ile olan bağlantısı, ve hakkında çıkan haberlerden sonra Beyonce ve eşi Jay-Z bir isim aklama sürecine girdiler. Her fırsatta basının karşısına gülümseyen ve kendilerinden emin tavırlarla çıkan ikili, bu zorlu süreci geride bırakmaya çalışıyor. 

Beyonce, turne kapsamındaki şovlarına kızı Blue Ivy Carter'ı da dahil etmişti. Ivy'nin sahne şovları da 'annesinin kızı' olarak nitelendirilmiş ve beğenilmişti.

Son dönemde aşk ilişkisiyle gündeme gelen ünlü yıldızlardan birisi de Selena Gomez biliyorsunuz.

Son dönemde aşk ilişkisiyle gündeme gelen ünlü yıldızlardan birisi de Selena Gomez biliyorsunuz.

Kendisi nişanlısı Benny Blanco'nun onu OnlyFans'çı bir arkadaşlarıyla aldattığı iddialarıyla gündeme gelmişti. Taraflar bu olayı doğrulamadı fakat olay özelinde bir açıklama da yapmadı. Şimdilik ikilinin birlikteliği devam ediyor.

Beyonce'un konserine gidip onu VIP bölümünden dinleme şansına sahip olan Selena Gomez, konser anında "gözüm hala maçta" paylaşımı yaptı.

Beyonce'un konserine gidip onu VIP bölümünden dinleme şansına sahip olan Selena Gomez, konser anında "gözüm hala maçta" paylaşımı yaptı.

Selena Gomez, konser devam eder, Beyonce tam gaz şarkılarını söylerken telefonundan Knicks maçı takip etti.

Selena'nın bu paylaşımı ise birçok kullanıcı tarafından "saygısızlık" olarak nitelendirildi.

Selena'nın bu paylaşımı ise birçok kullanıcı tarafından "saygısızlık" olarak nitelendirildi.
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Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
Onedio Üyesi
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