Rapçi Güneş'ten Ex Aşkına Gönderme: "O kişiden Nefret Ediyorum!"

2014 yılında 'O Ses Çocuklar' yarışmasına katılarak sahne deneyimi kazanan Güneş Taşkıran, yıllar sonra büyüdü ve karşımıza rapçi Güneş olarak çıktı. Kendisinin tarzı rakiplerinden çok daha yenilikçi ve farklı biliyorsunuz.

Güneş, daha önce yaşadığı toksik bir aşktan ilhamla yazdığı şarkıları hakkında konuştu. Şarkıları yazdığı kişiden artık 'nefret ettiğini' söyledi.

Kaynak: Popbizde/ Kaan Ölker