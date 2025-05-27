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Rapçi Güneş'ten Ex Aşkına Gönderme: "O kişiden Nefret Ediyorum!"

Rapçi Güneş'ten Ex Aşkına Gönderme: "O kişiden Nefret Ediyorum!"

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
27.05.2025 - 23:58

2014 yılında 'O Ses Çocuklar' yarışmasına katılarak sahne deneyimi kazanan Güneş Taşkıran, yıllar sonra büyüdü ve karşımıza rapçi Güneş olarak çıktı. Kendisinin tarzı rakiplerinden çok daha yenilikçi ve farklı biliyorsunuz.

Güneş, daha önce yaşadığı toksik bir aşktan ilhamla yazdığı şarkıları hakkında konuştu. Şarkıları yazdığı kişiden artık 'nefret ettiğini' söyledi.

Kaynak: Popbizde/ Kaan Ölker 

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Eğer biraz olsun Türkiye'de müzik kariyerine başlayan genç sanatçılardan haberdarsanız, Güneş'i de mutlaka tanıyorsunuzdur.

Eğer biraz olsun Türkiye'de müzik kariyerine başlayan genç sanatçılardan haberdarsanız, Güneş'i de mutlaka tanıyorsunuzdur.

R&B, pop ve Türkçe rap tarzlarında müzik yapan Güneş, 'Suçlarımdan Biri' ve Uzi ile düet yaptığı 'Dua' gibi parçalarıyla geniş kitlelere ulaşmıştı. Özellikle 'Dua' şarkısı YouTube'da 50 milyondan fazla izlenmeye ulaşmayı başardı. Müzik yaptığı Türkçe rap alanında tanıdığımız erkek şarkıcıların oranı kadın şarkıcılardan bir hayli fazlayken, o yavaş yavaş zirveye tırmanıp bu alanda ne kadar iyi olduğunu göstermeyi başardı.

Kendisinin de röportajlarında belirttiği üzere, geçmişte yaşadığı bir toksik aşk var. Yani binlerce kişinin haykırdığı o sözler aslında Güneş'in yakarışları biliyorsunuz.

Kendisinin de röportajlarında belirttiği üzere, geçmişte yaşadığı bir toksik aşk var. Yani binlerce kişinin haykırdığı o sözler aslında Güneş'in yakarışları biliyorsunuz.

Güneş, daha önce Uzi ve Mavi gibi rapçilerle yakıştırılmıştı. Hatta Mavi ile bir süre aşk yaşadığı da söylenmişti. Fakat Güneş'in bu denli hem ilhamı hem de korkulu rüyası olmayı başaran kişinin kim olduğunu henüz bilmiyoruz.

Güneş bir konseri sırasında söyledikleriyle dikkat çekti. 'Şarkıları yazdığım o kişiden artık hiç hoşlanmıyorum, nefret ediyorum hatta. Yine birine aşık olabilir ve yine bu şarkıları öyle sevebilirim belki.' diyerek hislerini dile getirdi.

İşte o anlar:

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Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
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