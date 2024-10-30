30 Ekim Çarşamba Akşamı Kaçırdığın Haberler
30 Ekim Çarşamba Akşamı Kaçırdığın Haberler
Dün akşam gözden kaçırdığınız ya da tüm detayları ile yeniden okuyup 'ne olmuştu ya?' diyeceğiniz haberleri sizler için derledik.
İşte 30 Ekim Çarşamba akşamının gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikleri...
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Sabah saatlerinde gözaltına alınan CHP’li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, savcılık sorgusunun ardından sevk edildiği mahkemede tutuklandı.
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İçişleri Bakanlığı tarafından Esenyurt Belediyesi'ne kayyım olarak atandığı iddia edilen Oğuzhan Bingöl'ün kim olduğu merak edildi.
Diyarbakır’da öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran’ın babası Arif Güran, küçük çocuğun Nevzat Bahtiyar tarafından öldürüldüğünü savundu. Baba Güran, Nevzat Bahtiyar ile araç satışı sebebiyle husumet yaşadığını ve kendisiyle dalga geçtiği için bu cinayeti işlediğini söyledi.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkındaki tutuklama talebi sonrasında olağanüstü toplanacak. Ayrıca partinin milletvekilleriyle Antalya’da yapacağı kamp da iptal oldu. Tüm milletvekilleri İstanbul’a çağırıldı.
Yapay zeka sohbet robotu ChatGPT’nin geliştirici OpenAl şirketi tarafından kullanıcılara gönderilen mailde, Türk hükümetinin vergi politikaları nedeniyle ücretlerde yüzde 20 artış olacağı açıklandı.
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Diyarbakır’da korkunç bir cinayete kurban giden Narin Güran’ın öldürülmesi sebebiyle tutuklanan Nevzat Bahtiyar’ın sorgu ve keşif görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde soğukkanlı olduğu görülen Nevzat Bahtiyar’a, jandarma ve savcı nezaretinde Narin’in cansız bedeninin bulunduğu derede keşif yaptırılmış.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Esenyurt Belediyesi Başkanı Ahmet Özer’in tutuklanması sonrasında Çağlayan Adliyesi önünde toplanan vatandaşlara seslendi. “Bu kararı alanların yüzlerindeki çirkin sırıtmayı görüyorum” diyen İmamoğlu, “Son gülen yine milletimiz olacak” ifadelerini kullandı.
Elektrik faturalarında yeni dönem başlıyor. Yüksek elektrik tüketenlere şubat ayından itibaren daha fazla fatura gelecek. 417 kilowattsaatin yani 1.050 liranın üzerindeki faturalara gerçek maliyetler yansıtılacak. Uygulamadan Türkiye genelinde 1.2 milyon hane etkilenecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e yönelik açtığı toplam 7 davadan vazgeçtiği açıklandı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye’de toplu ulaşımda tek kart dönemine geçileceğini belirtti. “Türkiye Kart” projesi kapsamında kartlar aynı zamanda istenirse kredi kartı olarak da kullanılacak.
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Türkiye Kart" projesinin yakın zamanda tüm ülkede geçerli olacağını belirtti. Peki Türkiye Kart nedir, ne işe yarar? Türkiye Kart nerelerde kullanılır?
Türkiye’de faizlerin yükselmesiyle birlikte kredi muslukları kapanmış ve hem konut hem de araç satışlarında düşüş yaşanmıştı. Malatya’da faaliyet gösteren oto galericiler, fiyatlarda yaklaşık yüzde 20 düşüş olduğunu ve araç almanın tam zamanı olduğunu ifade etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı gören bir kadının boyu üzerinden yaptığı iltifat sosyal medyada gündem oldu.
Birleşik Arap Emirlikleri'nde yaşamını sürdüren suç örgütü lideri Sedat Peker, MHP’nin kurucusu Alparslan Türkeş’in mezarına çiçek gönderdi.
Geçtiğimiz günlerde PKK’lı iki teröristin Ankara’da bulunan TUSAŞ fabrikasına düzenlendiği terör saldırsında 5 vatandaşımız şehit olmuştu. Ülkeye kaçak yollardan giren teröristlerin, Sivas’tan Ankara’ya 12 bin lira vererek taksiyle geldiği belirlendi. Saldırıda kullanılan silahların nasıl temin edildiği ise araştırılıyor.
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Sabah'ta yer alan iddiaya göre; İçişleri Bakanlığı tarafından Esenyurt Belediyesi'ne Beşiktaş Kaymakamı Oğuzhan Bingöl kayyum olarak atandı.
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