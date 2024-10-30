Narin’in Babası Arif Güran Cinayet Nedenini Açıkladı: “Ben Onunla Dalga Geçmiştim”

'Başta vardı. Bu olay olmadan 10-15 gün, 10 gün önce, benimle onun arasında olan araba ticaretinde, zaten kesinlikle diyordu ki 'Kesinlikle kabul etmiyorum, vermeyeceğim bu parayı' diyordu. Şahitler var, çağırmışım onları. Yine yarısını bana, yarısını ona verdi. Ama orada biraz kekeledi. Ben orada kekelemesiyle dalga geçtim. O, onun inadına yaptı.'