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Narin’in Babası Arif Güran Cinayet Nedenini Açıkladı: “Ben Onunla Dalga Geçmiştim”

Narin’in Babası Arif Güran Cinayet Nedenini Açıkladı: “Ben Onunla Dalga Geçmiştim”

Diyarbakır
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
30.10.2024 - 22:30

Diyarbakır’da öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran’ın babası Arif Güran, küçük çocuğun Nevzat Bahtiyar tarafından öldürüldüğünü savundu. Baba Güran, Nevzat Bahtiyar ile araç satışı sebebiyle husumet yaşadığını ve kendisiyle dalga geçtiği için bu cinayeti işlediğini söyledi.

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Narin Güran’ın 19 gün boyunca kayıp olarak arandıktan sonra öldürüldüğü ortaya çıkmıştı.

Narin Güran’ın 19 gün boyunca kayıp olarak arandıktan sonra öldürüldüğü ortaya çıkmıştı.

8 yaşındaki çocuğun cinayeti ile ilgili anne ve abisi dahil 12 kişi tutuklanmıştı.

8 yaşındaki çocuğun cinayeti ile ilgili anne ve abisi dahil 12 kişi tutuklanmıştı.

Habertürk’e açıklamalarda bulunan Narin’in babası Arif Güran, Narin’in cansız bedenini dere kenarına attığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar’ın cinayeti işlediğini söyledi.

Habertürk’e açıklamalarda bulunan Narin’in babası Arif Güran, Narin’in cansız bedenini dere kenarına attığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar’ın cinayeti işlediğini söyledi.

Bahtiyar, ifadesinde küçük çocuğun cansız bedenini amca Salim Güran’dan aldığını söylemişti.

Bahtiyar, ifadesinde küçük çocuğun cansız bedenini amca Salim Güran’dan aldığını söylemişti.

Baba Güran, "Nevzat Bahtiyar ile aranızda husumet var mıydı?" sorusunu şöyle cevapladı

Baba Güran, "Nevzat Bahtiyar ile aranızda husumet var mıydı?" sorusunu şöyle cevapladı

'Başta vardı. Bu olay olmadan 10-15 gün, 10 gün önce, benimle onun arasında olan araba ticaretinde, zaten kesinlikle diyordu ki 'Kesinlikle kabul etmiyorum, vermeyeceğim bu parayı' diyordu. Şahitler var, çağırmışım onları. Yine yarısını bana, yarısını ona verdi. Ama orada biraz kekeledi. Ben orada kekelemesiyle dalga geçtim. O, onun inadına yaptı.'

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Arif Güran "Ama ona rağmen Narin kaybolduğunda şüphelenmemiştiniz" sorusuna ise şöyle cevap verdi

Arif Güran "Ama ona rağmen Narin kaybolduğunda şüphelenmemiştiniz" sorusuna ise şöyle cevap verdi

'Tabii ki... Çünkü niye şüphelenmedim? Adam her gün arama çalışmasına katılıyor, her akşam camiye geliyor, yanımda oturuyor, çay içiyor, namaz kılıyor. İnsanın cesareti varsa... Kızımı götürmüş derede saklamış, o kadar cesaretli bir insan ve gelip yanımda oturdu, bunu niye yapmasın?'

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