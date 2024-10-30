Narin’in Babası Arif Güran Cinayet Nedenini Açıkladı: “Ben Onunla Dalga Geçmiştim”
Narin’in Babası Arif Güran Cinayet Nedenini Açıkladı: “Ben Onunla Dalga Geçmiştim”
Diyarbakır’da öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran’ın babası Arif Güran, küçük çocuğun Nevzat Bahtiyar tarafından öldürüldüğünü savundu. Baba Güran, Nevzat Bahtiyar ile araç satışı sebebiyle husumet yaşadığını ve kendisiyle dalga geçtiği için bu cinayeti işlediğini söyledi.
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Narin Güran’ın 19 gün boyunca kayıp olarak arandıktan sonra öldürüldüğü ortaya çıkmıştı.
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8 yaşındaki çocuğun cinayeti ile ilgili anne ve abisi dahil 12 kişi tutuklanmıştı.
Habertürk’e açıklamalarda bulunan Narin’in babası Arif Güran, Narin’in cansız bedenini dere kenarına attığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar’ın cinayeti işlediğini söyledi.
Bahtiyar, ifadesinde küçük çocuğun cansız bedenini amca Salim Güran’dan aldığını söylemişti.
Baba Güran, "Nevzat Bahtiyar ile aranızda husumet var mıydı?" sorusunu şöyle cevapladı
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Arif Güran "Ama ona rağmen Narin kaybolduğunda şüphelenmemiştiniz" sorusuna ise şöyle cevap verdi
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