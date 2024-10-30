Ekrem İmamoğlu Adliye Önünde Konuştu: “Son Gülen Milletimiz Olacak”
Ekrem İmamoğlu Adliye Önünde Konuştu: “Son Gülen Milletimiz Olacak”
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Esenyurt Belediyesi Başkanı Ahmet Özer’in tutuklanması sonrasında Çağlayan Adliyesi önünde toplanan vatandaşlara seslendi. “Bu kararı alanların yüzlerindeki çirkin sırıtmayı görüyorum” diyen İmamoğlu, “Son gülen yine milletimiz olacak” ifadelerini kullandı.
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CHP’li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, 'PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçlamasıyla tutuklandı.
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, tutuklanmaya tepki göstermek için Çağlayan Adliyesi önünde toplanan vatandaşlara konuşma yaptı.
“Yaşadıklarımız utanç vericidir. Bu şafak operasyonlarını hangi mirasınızdan aldığınızı biliyoruz. Tutuklama olmadan tutuklama haberleri, kayyum atanmadan kayyum haberleri yapanların nasıl sadakatlerini kanıtladıklarını gördük. Ciddi bir demokrasi utancı ile karşı karşıyayız. Yargıya açık bir siyasi müdahale yaşanmaktadır. Görüyoruz ki ne istediniz de vermedik dediğiniz dönemlerdeki yöntemlerle hareket ediyorsunuz”
“Tutuklama utanç vericidir. Seçmenin iradesini yok sayan, iktidarını kalıcı milletini geçici, kendini ev sahibi milleti kiracı sayan bir akılla karşı karşıyayız. Bu yazılan kararlar hangi mahkemeden önce nerede verilmiştir. Her şeyin farkındayız. Hangi filmin fragmanını izlettiğinizi, hangi masa başı kumpası kurguladığınızı biliyoruz. Daha önemlisi neden korktuğunuzu ve hileli yollara saptığınızı da gayet iyi anlıyoruz. Bunu millet de görüyor, millet de anlıyor”
“Bu kararı alanların yüzlerindeki çirkin sırıtmayı görüyorum. Ama önceden de böyle oldu şimdi de böyle olacak, son gülen milletimiz olacak. Ne yaparsanız yapın, hangi karanlık kumpası kurarsanız kurun. Bu siyasi kirliliği ve kurumsal çürümeyi bitireceğiz. Türkiye Cumhuriyeti devletini kişilere değil kurallar ve kurumlara bağlı kuracağız. Herkes için adil hizmet üreten bir yapıya çok hızlı kavuşturacağız. Biz ve bütün yol arkadaşlarımız cesaret sınama dönemlerini aştık. Korkmayız, yılmayız, cesaretle adalet mücadelesini vermeye kararlıyız. Yaşasın cumhuriyet, yaşasın tam bağımsız Türkiye, yaşasın adaletli bir memleket.”
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