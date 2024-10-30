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Galericiler İsyanda: “Fiyatlar Çok Düştü, Tam Zamanı!”

Galericiler İsyanda: “Fiyatlar Çok Düştü, Tam Zamanı!”

Malatya
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
30.10.2024 - 17:53

Türkiye’de faizlerin yükselmesiyle birlikte kredi muslukları kapanmış ve hem konut hem de araç satışlarında düşüş yaşanmıştı. Malatya’da faaliyet gösteren oto galericiler, fiyatlarda yaklaşık yüzde 20 düşüş olduğunu ve araç almanın tam zamanı olduğunu ifade etti.

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Malatya’daki galericiler, ikinci el araç fiyatlarında yüzde 20’ye yaklaşan fiyat düşüklüğüne rağmen araç satışlarından şikayet etti.

Malatya’daki galericiler, ikinci el araç fiyatlarında yüzde 20’ye yaklaşan fiyat düşüklüğüne rağmen araç satışlarından şikayet etti.

Yüksek faiz oranlarının sektörü olumsuz etkilediğine dikkat çeken esnaf, fiyatlarda ortalama 200 bin TL düşüş yaşandığını kaydederek araç almanın tam zamanı olduğu söyledi.

Yüksek faiz oranlarının sektörü olumsuz etkilediğine dikkat çeken esnaf, fiyatlarda ortalama 200 bin TL düşüş yaşandığını kaydederek araç almanın tam zamanı olduğu söyledi.

Sektörde belirli aralıklarla yaşanan dalgalanmaların piyasalara olumsuz yansıdığını aktaran Yeşiltepe Galericiler Sitesi Denetim Kurulu Başkanı Başkan Göksel Levent, yüksek faizlerin satışları olumsuz etkilediğini ifade etti.

Sektörde belirli aralıklarla yaşanan dalgalanmaların piyasalara olumsuz yansıdığını aktaran Yeşiltepe Galericiler Sitesi Denetim Kurulu Başkanı Başkan Göksel Levent, yüksek faizlerin satışları olumsuz etkilediğini ifade etti.

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