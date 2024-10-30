Galericiler İsyanda: “Fiyatlar Çok Düştü, Tam Zamanı!”

Türkiye’de faizlerin yükselmesiyle birlikte kredi muslukları kapanmış ve hem konut hem de araç satışlarında düşüş yaşanmıştı. Malatya’da faaliyet gösteren oto galericiler, fiyatlarda yaklaşık yüzde 20 düşüş olduğunu ve araç almanın tam zamanı olduğunu ifade etti.