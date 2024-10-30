Suç Örgütü Lideri Sedat Peker Alparslan Türkeş’in Mezarına Çiçek Gönderdi
Suç Örgütü Lideri Sedat Peker Alparslan Türkeş’in Mezarına Çiçek Gönderdi
Birleşik Arap Emirlikleri'nde yaşamını sürdüren suç örgütü lideri Sedat Peker, MHP’nin kurucusu Alparslan Türkeş’in mezarına çiçek gönderdi.
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Çektiği videolarda derin devlete dair çeşitli ifşalar ve itiraflarda bulunan suç örgütü lideri Sedat Peker, Birleşik Arap Emirlikleri’nde yaşamını sürdürüyor.
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2023 seçimleri öncesinde yayınladığı videolarla gündem olan Sedat Peker, bu kez MHP’nin kurucusu Alparslan Türkeş’in mezarına çiçek göndermesiyle ortaya çıktı.
Suç örgütü liderinin gönderdiği çiçeği X’te Emrah Özamaç isimli kullanıcı paylaştı. Özamaç, paylaşımına şu notu düştü:
Sedat Peker’in Türkeş’in mezarına gönderdiği çiceğin zamanlaması dikkat çekti. Geçen hafta partisinin grup toplantısında Öcalan’ı Meclis kürsüsüne davet eden MHP lideri Devlet Bahçeli’nin çıkışından sonra tepkilerin odağı olmuştu.
Alparslan Türkeş’in kızı İYİ Partili Ayyüce Türkeş Taş, Bahçeli’nin sözlerine tepki göstermiş, “Kimse Başbuğ Alparslan TÜRKEŞ’in koltuğunda oturup teröre yandaşlık yapamaz” ifadelerini kullanmıştı.
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