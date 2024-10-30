Görüş Bildir
Haberler
Gündem
CHP Olağanüstü Toplanacak: Antalya Kampı da İptal Oldu

CHP Olağanüstü Toplanacak: Antalya Kampı da İptal Oldu

CHP
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
30.10.2024 - 22:53

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkındaki tutuklama talebi sonrasında olağanüstü toplanacak. Ayrıca partinin milletvekilleriyle Antalya’da yapacağı kamp da iptal oldu. Tüm milletvekilleri İstanbul’a çağırıldı.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

CHP’li Esenyurt Belediyesi Başkanı Ahmet Özer, 'PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçlamasıyla savcılık tarafından tutulanma talebi ile mahkemeye sevk edilmişti.

CHP’li Esenyurt Belediyesi Başkanı Ahmet Özer, 'PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçlamasıyla savcılık tarafından tutulanma talebi ile mahkemeye sevk edilmişti.

Halk TV’den Kürşat Oğuz’un haberine göre, CHP karar sonrasında olağanüstü toplanacak.

Halk TV’den Kürşat Oğuz’un haberine göre, CHP karar sonrasında olağanüstü toplanacak.

CHP MYK yarın öğlen saatlerinde Esenyurt'ta toplanacak. TBMM grubu milletvekilleri de orada olacak.

CHP MYK yarın öğlen saatlerinde Esenyurt'ta toplanacak. TBMM grubu milletvekilleri de orada olacak.

Ayrıca CHP’nin Antalya’da milletvekilleriyle düzenleyeceği kamp da iptal oldu.

Ayrıca CHP’nin Antalya’da milletvekilleriyle düzenleyeceği kamp da iptal oldu.

Bu haberler de ilginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
3
2
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın