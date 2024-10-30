CHP Olağanüstü Toplanacak: Antalya Kampı da İptal Oldu
CHP Olağanüstü Toplanacak: Antalya Kampı da İptal Oldu
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkındaki tutuklama talebi sonrasında olağanüstü toplanacak. Ayrıca partinin milletvekilleriyle Antalya’da yapacağı kamp da iptal oldu. Tüm milletvekilleri İstanbul’a çağırıldı.
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CHP’li Esenyurt Belediyesi Başkanı Ahmet Özer, 'PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçlamasıyla savcılık tarafından tutulanma talebi ile mahkemeye sevk edilmişti.
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Halk TV’den Kürşat Oğuz’un haberine göre, CHP karar sonrasında olağanüstü toplanacak.
CHP MYK yarın öğlen saatlerinde Esenyurt'ta toplanacak. TBMM grubu milletvekilleri de orada olacak.
Ayrıca CHP’nin Antalya’da milletvekilleriyle düzenleyeceği kamp da iptal oldu.
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