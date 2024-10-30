CHP Olağanüstü Toplanacak: Antalya Kampı da İptal Oldu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkındaki tutuklama talebi sonrasında olağanüstü toplanacak. Ayrıca partinin milletvekilleriyle Antalya’da yapacağı kamp da iptal oldu. Tüm milletvekilleri İstanbul’a çağırıldı.